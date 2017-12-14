İsrailli milletvekilinden küstah çağrı

Her türlü barbarlığı ve zulmü yaparak bölgede terör estiren İsrail'e karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İsrail bir terör devletidir'' demesi İsrail'in zoruna gitti.
İsrail Siyonist Birlik Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Svetlova "Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanı, tarafınıza Türkiye ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) kabul edilemez ifadelerine cevaben diplomatik tedbir alma olasılığını değerlendirme çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.