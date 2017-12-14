İki veliaht prensden Ürdün'e Kudüs yaptırımı!

Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt, Ürdün’ü Filistin meselesine yönelik tüm anlaşmaların dışında tutuyor. Körfez, Ürdün’e söz verdiği 3.6 milyar dolarlık beş yıllık mali yardım programını da yenilemedi. Ürdünlü analistler, Amman’ın Türkiye ve Katar’la yakınlaşması gerektiğini savunuyor.

Ürdünlü politikacılar ve analistler, ABD’nin Kudüs’ü başkent olarak tanıma kararını kabul etmedikleri için Körfez Arap ülkelerinden baskı gördüklerini açıkladı. Ürdün Parlamento üyesi Wafa Bani Mustafa, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, kendilerine tepki gösteren ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın geldiğini söyledi. Mustafa şu açıklamalarda bulundu:

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve BAE, Ürdün onların şartlarını kabul ederek bölgedeki liderliklerine boyun eğene ve Trump’ın ‘nihai kararını’ tanıyana kadar ülke ekonomisinin gelişimini engellemeye çalışıyor.

3.6 MİLYAR DOLAR YARDIM KESİLDİ

Trump’ın kararı sonrası Ürdün Kralı 2. Abdullah, bu adımın “bölgesel istikrara ve güvenliğe tehlikeli yansımaları olacağı” uyarısını yaparken, Suudi Arabistan’dan yalnızca “gerekçesiz ve sorumsuz bir karar” açıklaması gelmişti. ABD’nin ve işbirlikçi Körfez Arap ülkelerinin Ürdün’ü Filistin meselesine yönelik anlaşmaların dışında tuttuğunu kaydeden Bani Mustafa, ülkesinin, geçtiğimiz Ekim ayında Mısır’da düzenlenen Hamas-Fetih uzlaşı toplantılarına davet edilmediğine de dikkat çekti. Bani Mustafa, Ürdün’ün Körfez İşbirliği Teşkilatı’ndaki (GCC) en yakın müttefikleri Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt’in, 2017 sonunda bitecek 3.6 milyar dolar değerindeki beş yıllık mali yardım programını da yenilemediğini söyledi.

Ürdün, ABD’den yıllık 1.6 milyar dolarlık yardım alıyor. Bu yardımın 800 milyon doları askeri alanda, 800 milyon doları ülke ekonomisini rahatlatmak amacıyla yapılıyor. Ürdün’ün 2018 bütçesi ABD’den 400 milyon dolarlık doğrudan yardım içeriyor.

ÜRDÜN TÜRKİYE'YE YANAŞMALI

Ürdün Parlamento üyesi Wafa Bani Mustafa, Amman’ın, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile soğuyan ilişkilerini dengelemek için Çin, Rusya, Türkiye ve Katar gibi ülkelerle görüşmeye başlaması gerektiğini dile getirdi. Mustafa’nın sözlerine destek veren Parlemento üyesi Halil Atiye ise, “Ürdün’ün Kudüs konusundaki pozisyonu, Suudi Arabistan-BAE ve Mısır ekseninden ziyade Türkiye ve Katar’ın pozisyonuna daha yakın” ifadelerini kullanıyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile selamlaşarak sohbet etti.

KENDİNİ ARAPLARIN LİDERİ SANIYOR

Ürdünlü analist Fahad al-Khitan, Muhammed bin Selman’ın Suud-Ürdün ilişkilerini de kaygan bir zemine yerleştirdiğini kaydetti. İsraille doğrudan ilişki kuran Veliaht Prens’in artık Ürdün’ü “gerekli bir ortak” olarak görmediğini belirten Khitan, “Bin Selman, bütün Arap dünyasının lideriymiş gibi davranıyor. Ancak sorun şu ki, Bin Selman, böyle bir liderliğin bölgenin temel sorunlarını da yüklenmeyi gerektirdiğinin farkına henüz varmadı” şeklinde konuştu.

YENİ ŞAFAK