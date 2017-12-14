ABD'li Google'dan Trump'a 'Kudüs' şoku!

Doğu Kudüs'ün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tarihi zirvesinde Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesinin ardından, Google da harekete geçti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dün İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü toplantısının sonuç bildirisinde Filistin'in başkenti olarak Doğu Kudüs'ün tanınmasının ardından bugün Google'da harekete geçti. Google, Filistin'in başkentini arayanlara Doğu Kudüs sonucunu veriyor.

6 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından olağanüstü gündemle İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesinin sonuç bildirisinde, "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini tanıdığımızı ilan ediyoruz. Dünyayı Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da düzenlenen zirveye 16'sı lider düzeyinde 48 ülkeden temsilciler katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail bir işgal devletidir. Aynı zamanda bir terör devletidir" sözleriyle İsrail'i eleştirirken, "Harem-i Şerif ebediyete dek Müslümanlara ait olacaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, uluslararası toplumu başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Bu gelişmelere Google da kayıtsız kalmadı ve Doğu Kudüs'ü Filistin'in Başkenti olarak tanıdı. Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından "İsrail'in başkenti" aramalarında "Kudüs" sonucu vermişti.

AMERİKALI GOOGLE TRUMP'IN KUDÜS KARARINI "TANIDI"

Habertürk Haber Merkezi'nden Arif Taşkın'ın haberine göre, Amerika merkezli Google.com internet arama sitesine Kudüs ya da Jerusalem yazınca gelen ilk sonuç İsrail'in başkenti oldu. Google kaynak olarak Vikipedia isimli ansiklopedik bilgi veren siteyi ilk sonuç olarak gösterdi. Ancak Rus arama motoru Yandex isimli internet sitesinde arama yapanların karşısına "Ortadoğu'da bulunan, Dünya'nın en eski şehirlerinden biridir. Filistin ve İsrail Kudüs'ün kendi başkenti olduğunu iddia etmektedir. Akdeniz ve Ölü Deniz'in kuzey sınırı arasında yer almaktadır" bilgisi çıktı. Rus arama motoru Yandex, Google'ın aksine Vikipedia'yı ilk sırada kaynak göstermedi ve kendi ansiklopedik bilgi veren sayfasını arama sonuçlarına getirdi.