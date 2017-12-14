14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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FETÖ'den kriptolara talimat! Göz göze geldikten sonra..

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FETÖ iddianamesinde, örgüt içerisinde "asker abisi" sıfatıyla görev yapan kişilerin sorumlu oldukları askerlerle göz göze iletişim kurarak irtibata geçtikleri bilgisi yer aldı.
FETÖ'den kriptolara talimat! Göz göze geldikten sonra..
FETÖ'den kriptolara talimat! Göz göze geldikten sonra.. FETÖ'den kriptolara talimat! Göz göze geldikten sonra.. FETÖ'den kriptolara talimat! Göz göze geldikten sonra..

FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

İddianamede kripto yapı içerisinde faaliyet gösteren "sivil imamların" sorumlu oldukları askerlerle örgütün gizli haberleşme programı olan "ByLock" yerine sabit/ankesörlü hattan şifreleme yöntemi ile iletişim kurdukları bilgisine de verildi.

Örgüt içerisinde mahremiyetliği, soyutluğu ve dikkat çekmemeyi sağlama adına fark edilmeden buluşma yöntemi geliştirildiği vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu yöntem ile asker şahıs görev yerinden tayin olduktan sonra, yeni tayin olduğu yerdeki yeni asker abisi ile iletişim kurmakta, devamında yeni asker abisi, askerin son görev yerine gitmekte, buradaki eski asker abisi, askeri yeni asker abisi le tanıştırıp irtibatlandırmakta, bu tanışma sırasında, yeni asker abisi, askere görev yerine geldiği zaman kendisini sabit/ankesörlü hattan arayacağını, söyleyeceği bir yerde buluşacaklarını, buluşma anında yanına gitmemesini, göz göze gelmesini, selam vermemesini, gittiği yere kadar arkasından takip etmesini, gidilen kapalı mekanda konuşmaya başlayacaklarını söyleyerek, askerin yanından ayrılmakta, askerin yeni görev yerine geldiğinde ise asker abisini arayarak yukarıda anlatıldığı şekilde 'göz göze' gelmek suretiyle buluşarak irtibat kurdukları tespit edilmiştir."

- "Göz göze geldikten sonra belli bir mesafeden takip ettik"

Öte yandan ismi gizlenen tanıklardan bir asker, iddianamedeki ifadesinde şunları anlattı:

"İntibak eğitimi sonrası 'Ömer' kod adlı Cihan abi beni bir sabit telefondan aradı ve şu an adresini hatırlayamadığım bir yerde buluşmak için randevulaştık. Buraya ben ve Gökan D. isimli arkadaşımla beraber gittik. Buluşma yerine gidince Cihan abinin yanına gitmedik. Kendisiyle 'göz göze' geldikten sonra onu belli bir mesafeden yürüyerek takip ettik ve girdiği eve girdik. Eve girdiğimiz zaman Cihan abi bizi Ali A. isimli okuldan devre arkadaşımız ile tanıştırdı ve irtibatlandırdı."

İddianamede, bir başka gizli tanığın ise "Çarşıda bir yerde göz göze geldiğimiz zaman ben onu peşinden takip ediyordum, sonrasından tenha bir yerde oturup sohbet ediyorduk." ifadelerine yer verildi.

Etkin Pişmanlık Yasası hükümlerinden faydalanan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan E.K. de iddianamedeki ifadesinde FETÖ ile ilk olarak lise yıllarında tanıştığını örgüte ait evlere ders çalışmak maksadıyla gittiğini anlattı.

Örgüt tarafından askeri sınavlara yönlendirildiğini aktaran E.K, "FETÖ yapılanması ile ilk olarak lise yıllarında cemaat yapılanmasına ait öğrenci evlerinde ders çalışmak için gittiğim zamanlarda tanıştım. Daha sonra bu evlerde kaldım. Askeri okul sınavlarına FETÖ yapılanması tarafından yönlendirildim ve askeri okulu kazandım. FETÖ yapılanması içerisinde bulunan şahıslar ile askeri okul yıllarında görüşmeler yaptım. Tekirdağ'a atamam olduktan sonra da bu görüşmelere devam ettim. ByLock ve benzeri iletişim programlarını kullanmadım. Sabit hatlar üzerinden FETÖ mensubu şahıslar tarafından arandım. Bu yöntem ile irtibat kurdum." beyanında bulundu.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 22'si tutuklu 43 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

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