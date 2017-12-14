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Melek annenin gözyaşları! Çocuğumu kurtarın

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Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir buçuk yaşındaki oğlunun ilik nakli olması için 50 bin liraya ihtiyacı olan genç anne, 'Ne olursunuz çocuğumu kurtarın' dedi.
Melek annenin gözyaşları! Çocuğumu kurtarın
Melek annenin gözyaşları! Çocuğumu kurtarın Melek annenin gözyaşları! Çocuğumu kurtarın Melek annenin gözyaşları! Çocuğumu kurtarın

Ereğli ilçesinde ikamet eden Melek Dinler'in dünyası, 7 aylık dünyaya gelen oğlu Muhammed Ali'ye ‘bağışıklık yetmezliği' teşhisi konulması üzerine başına yıkıldı. Çocuğunun hastalığıyla uğraştığı sırada eşinden de boşanan Melek Dinler, oğluyla birlikte babasının yanında yaşamaya başladı. Maddi imkanları yetersiz olan anne Melek Dinler, çocuğunun ilik nakli olabilmesi için gerekli olan 50 bin liranın bulunamaması halinde çocuğunun gözleri önünde öleceğini söyleyerek gözyaşı döküyor.

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"ÇOCUĞUMU KURTARALIM YALVARIYORUM"

Oğlunun doğduğundan beri bu hasta olduğunu belirten Dinler, "Sürekli hastaneye yatıp geliyoruz. Doktorlar ‘ilik nakli olduktan sonra yaşaması zor, tam bir ümit veremem yaşar, yaşamaz' diyor. Kayınbabasının da ilik kanseri olduğu için ondan sürer bunlar diyor doktorlar. Sizden isteğim sadece çocuğumu kurtarın. Çocuğum gözümün önünde eriyip gitmese yani. İçim rahat etmiyor. Çocuğumu kurtaralım, yalvarıyorum. Ne gerekiyorsa çocuğum için yapalım" dedi.

Çocuğunun hastalığının ortaya çıkmasıyla birlikte doktorların 1-1,5 yaşında ameliyat olması gerektiğini söylediğini ifade eden Melek Dinler, oğlunun şu an 1,5 yaşında olduğunu ve Ocak'ın 28'inde Ankara Hacettepe'de ilik nakli olacağını kaydetti.

"PARAYI BULAMAYINCA AMELİYAT OLMAYACAK"

Ameliyat masraflarını devletin karşılamadığını söyleyen Melek Dinler, "Bir sene, iki sene çocuğumun hastanede yatması gerekiyormuş. Sizlerden sadece isteğim çocuğumu kurtarmak. 50 bin lira ameliyat parası istiyorlar. Onda da benim maddi durumun iyi olmayınca, eşimle de ayrı olunca sizlere başvurdum. Parayı bulamayınca ameliyat olamayacak. Herkese sesimi duyuruyorum. Çocuğumu kurtaralım" şeklinde konuştu.

Beş kardeş olduklarını söyleyen Melek Dinler, ağabeylerinin duruma üzüldüklerini ancak ellerinden gelen bir şeyin olmadığını da aktardı.

"BABASI ÖLÜRSE ÖLSÜN GEBERSİN DİYOR"

Ayrı olduğu eşinin de kendisine yardımcı olmadığını öne süren Melek Dinler, "Kaç kere haber gönderiyoruz babasına, çocuk ilik nakli olacak gelin yardımcı olun diyorum. Ölürse ölsün, gebersin diyor. Yani utanıyorum böyle şeyi babasının demesine de. Ben kadın başıma ne yapacağımı şaşırdım. Aklıma bir şey de gelmiyor yapmak. Onun için size yalvarıyorum, çocuğumu kurtaralım" dedi.

Devletten herhangi bir yardım alamadıklarını da aktaran gözü yaşlı anne Melek Dinler, nereye başvuru yaptılarsa bir sonuç alamadıklarını, ağabeyinin düveleri var diye kendisini geri gönderdiklerini söyledi.

"ÇOCUĞUMU KURTARALIM BAŞKANIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen acılı anne Melek Dinler, "Çocuğumu kurtaralım başkanım. Sizlere yalvarıyorum. Türkiye'ye sesimi duyuruyorum. Gözümün önünde çocuğum eriyor. Eğer nakil olamazsa çocuğum gözümün önünde ölecek" diyerek yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Anneanne Arife Tekin ise, sadece torununu kurtarmak istediğini belirterek, "Babası sahip çıkmıyor. Maddi durumumuz zayıf. Onun için Türkiye'ye sesimizi duyurmak istiyorum. Veren de vermeyen de, el uzatandan da el uzatmayandan da Allah razı olsun. Devletimize Allah'ım ziyan vermesin. 50 bin lira paraya ihtiyaç var. Bir buçuk yaşına kadar baktım ama iyice sonladık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ereğli Belediyesi de aileye ve çocuğa gıda ve giyim yardımında bulundu.

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