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Arda Turan'ın yerine yeni Türk!

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Arda Turan'ın yerine yeni Türk!
Arda'nın devre arasında Barcelona'dan ayrılacağı iddiaları giderek güçlenirken Barcelona'nın milli futbolcunun yerine yine bir Türk futbolcu transfer etme olasılığı da artıyor.
Arda Turan'ın yerine yeni Türk! Arda Turan'ın yerine yeni Türk! Arda Turan'ın yerine yeni Türk!

Kulübe yakın gazetelerden Sport, Barcelona Futbol Menajeri Pep Segura'nın geçen hafta Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt ile Barselona şehrinde görüşüp el sıkıştığını yazdı.

Barcelona'da son resmi maçını Nisan ayında oynayan Arda Turan'ın devre arasında başka bir kulübe transfer olacağı iddiaları giderek daha yüksek sesle dile getirilirken Katalan kulübünün kadrosuna yine bir Türk futbolcu katacağı öne sürüldü.

Barcelona Kulübü'ne yakın gazetelerden Sport'a göre kulübün önde gelen profesyonellerinden Pep Segura, geçen hafta Türk asıllı Almanya Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt ile biraraya geldi.

Haberde, Barselona şehrinde  gerçekleşen görüşmede Segura'nın Söğüt'e Mesut'u kadroya katmakta istekli olduklarını ilettiği, Söğüt'ün de Segura'yı Mesut'un Barcelona'da oynamayı çok arzuladığına ikna ettiği vurgulandı. Erkan Söğüt'ün Segura'ya son olarak "Arsenal, Ocak transferinde Mesut'u  gönderebilmek için ciddi bir bonservis bedeli  talep edecektir" mesajını da verdiği belirtildi.

Sport'a göre Mesut Özil Barcelona'nın transfer listesinde Liverpool'dan Philippe Coutinho kadar öncelikli... Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almadığı için Barcelona Mesut'u transfer edebilirse bu kulvarda da oynatabilecek.

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