ABD'den Kudüs açıklaması! Trump göremeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump'ın Kudüs kararı için ''Bu öyle hemen olacak bir şey değil. Muhtemelen üç yıldan evvel olmaz, bu hedef bile fazlasıyla hırslı olur'' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, salı günü bakanlıkta yaptığı bir konuşmada Trump'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı için ''Bu öyle hemen olacak bir şey değil. Muhtemelen üç yıldan evvel olmaz, bu hedef bile fazlasıyla hırslı olur'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki görüş ayrılıkları sık sık medyaya sızan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Trump'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını hayata geçirmenin en az üç yıl, hatta daha uzun zaman alacağını söyledi.

KASIM 2020 SEÇİMİNE DEK HAYATA GEÇEMEYEBİLİR

Böylece Tillerson, Kasım 2016 seçimiyle başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın 4 yıllık görev süresinde Kudüs'e taşınma kararının uygulanamayabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Trump'ın 2020 ABD başkanlık seçimini kazanıp kazanamayacağını öngörmek içinse henüz çok erken.

GEÇEN HAFTA 'İKİ YIL' DEMİŞTİ

New York Times gazetesinin aktardığına göre Tillerson salı günü Dışişleri Bakanlığı içinde yaptığı bir konuşmada ''Bu öyle hemen olacak bir şey değil. Muhtemelen üç yıldan evvel olmaz, bu hedef bile fazlasıyla hırslı olur'' dedi. ABD Dışişleri Bakanı, geçen haftaki değerlendirmesinde ise elçiliğin Kudüs'e taşınmasının iki yıl alabileceğini söylemişti.