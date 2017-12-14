DEAŞ'ın kaçırdığı 3 çocuk kurtarıldı

Terör örgütü DEAŞ'ın, 3 yıl önce Sincar'ı işgali sırasında kaçırılan Süleyha (7), İnaz (5) ve Meider (6), Suriye'de Iraklı bir kişi tarafından bulunarak Gaziantep'e getirildi.

BAĞDAT'A GÖNDERİLECEK

Buradaki Irak Başkonsolosluğunda işlemleri yapılan çocuklar, havayoluyla Bağdat'a gönderilerek ailelerine teslim edilecek.

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Muayad Omer Koperly, makamında yaptığı açıklamada, çocukları bulan Irak uyruklu bir vatandaşın kendileriyle iletişime geçtiğini belirtti.

AİLELERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bunun üzerine kendilerinin de Türkiye ve Irak'taki resmi makamlarla irtibata geçtiğine işaret eden Koperly, "Çocukları bulan kişi DEAŞ'tan çocukları almış, hayır yapmış. Irak Dışişleri Bakanlığıyla irtibata geçtik. Bu çocukları güvenli bir şekilde Irak'a nasıl götüreceğimizle ilgili ailelerle de görüştük. Ayrıca Irak'taki Ezidilerin temsilcileriyle de görüştüm. Buraya çocukları almak için kendileri geldi. Çocukları ailelerine teslim edecekler." diye konuştu.