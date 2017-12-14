14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Ataşehir Belediyesi'ndeki seçim tarihi açıklandı

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Ataşehir Belediyesi'ndeki seçim tarihi açıklandı
Ataşehir Belediye Meclisi'nin, Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 16 Aralık'ta toplanacağı bildirildi.
Ataşehir Belediyesi'ndeki seçim tarihi açıklandı Ataşehir Belediyesi'ndeki seçim tarihi açıklandı Ataşehir Belediyesi'ndeki seçim tarihi açıklandı

Ataşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan hukuki süreç gereği Ataşehir Belediye Meclisi'nin, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimini gerçekleştirmek üzere bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada, "Ataşehir Belediye Meclisi’nin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere Ataşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda 16. Aralık 2017 saat 14.00’de toplanması İstanbul Valiliğince uygun bulundu." denildi.

Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle 8 Aralık'ta görevden uzaklaştırılmıştı. 

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