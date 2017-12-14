Biriken para puanlarınızı unutmayın

Yıl sonuna yaklaşılırken kredi kartlarında biriken puanların para karşılıklarının kullanılması gerektiği çünkü bu puanların yeni yılda silinebildiği belirtildi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, bankaların alışverişi cazip kılmak, kartların daha çok kullanımını sağlamak amacıyla "para puan" kampanyaları ve promosyonları yaptıklarını anımsattı.

Sektör anlamında hemen hemen her bankanın bu uygulamayı yaptığını anlatan Küçük, bu promosyonlardan kartlara yapılan yüklemenin çoğu banka tarafından yıl sonunda silindiğini vurguladı.

Küçük, "Banka kredi kartlarına ve bazı mağaza kartlarına, alışveriş sonrası puan yüklenmekte, bu puanlar para olarak kullanılabilmektedir. Yıl sonlarında, bazı bankalar ve mağazalar, kartlara yüklenen para puanları silmekte, bazıları ise yeni yıla devretmektedir. Bu yüzden tüketicilerimiz elde promosyon şeklinde verilen bu puanlarını kontrol ederek kullanması önerisinde bulunuyoruz." dedi.

Tüketicilerin mağduriyete uğramaması için kartlarını kontrol etmesini isteyen Küçük, şu uyarılarda bulundu:

"Tüketicilerimiz öncelikle kartlarında birikmiş para puanları kontrol etmeliler ve içerisinde para var mı öğrenmeliler. Kartı veren banka ya da mağaza ile görüşerek, para puanlarının yıl sonunda silinip, silinmeyeceğini öğrenmeliler. Tüketiciler, kartlarında birikmiş para puanları, ihtiyaçlarına uygun alışverişlerinde kullanmalılar."

"Banka ve mağazalar tüketiciyi bilgilendirmeli"

Kazanılan bu hakkın yıl sonunda sileneceğini bilen banka ve mağazaların tüketiciyi bilgilendirmesi gerektiğini anlatan Küçük, kartlarda birikmiş para puanların, tüketicilerin kazanılmış hakları olduğunu ve tüketicilerin bu puanları diledikleri zaman kullanması gerektiğini söyledi.

Küçük kartlarda birikmiş puanların, yıl sonlarında silinmemesi gerektiğini dile getirerek, "Banka ve mağazalar, kartlarda birikmiş puanları SMS ve e-posta yoluyla tüketicilere bildirmeli, tüketicileri bilgilendirmelidir." diye konuştu.

"Yılbaşı alışverişlerine dikkat"

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla özellikle hediyelik eşya alışverişlerinde artış yaşandığına değinen Küçük, şunları kaydetti:

"Mağazalar, düzenledikleri kampanyalarla tüketimi teşvik etmektedir. Tüketicilerimiz, ihtiyaçlarını önceden iyi tespit ederek, iyi piyasa araştırması yaparak, mal ve hizmetler arasında mukayese yaparak, gelirine, aile bütçesine en uygun alışverişi yapmalıdır. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan internet alışverişlerimize dikkat edelim, sonrasında mağdur olmayalım. Sevdiklerimizi mutlu edelim, bizler mutlu olalım derken, mutsuz olmayalım. Her alışveriş sonrası, mutlaka fatura ve fiş almalıyız."