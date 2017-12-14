Sofuoğlu'nun rakipleri belli oldu

Milli motosikletçiler Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun, 2018 yılındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Kenan Sofuoğlu'nun mücadele edeceği Dünya Supersport Şampiyonası'nda 29, Toprak Razgatlıoğlu’nun ilk kez yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası'nda da 21 sporcunun ismi belirlendi

Dünya Superbike ve Dünya Supersport Şampiyonası’nda 2018 sezonu, 23-25 Şubat'ta Avustralya yarışı ile start alacak. Katar'da 25-27 Ekim'de koşulacak yarışlarla sezon sona erecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2018 yılında mücadele edecek yarışçıların listesi de şöyle oluştu:

(54) Kenan Sofuoğlu-Türkiye-Kawasaki ZX-6R Kawasaki Puccetti Racing

(64) Federico Caricasulo-İtalya-Yamaha YZF R6 GRT Yamaha Official WorldSSP Team

(144) Lucas Mahias-Fransa-Yamaha YZF R6 GRT Yamaha Official WorldSSP Team

(78) Hikari Okubo-Japonya-Kawasaki ZX-6R Kawasaki Puccetti Racing

(84) Loris Cresson-Belçika-Yamaha YZF R6 Kallio Racing

(66) Niki Tuuli-Finlandiya-Honda CBR600RR CIA Landlord Insurance Honda

(96) Andrew Irwin-Büyük Britanya-Honda CBR600RR CIA Landlord Insurance Honda

(3) Raffaele De Rosa-İtalya-MV Agusta F4 RC MV Agusta Reparto Corse by Vamag

(86) Ayrton Badovini-İtalya-MV Agusta F4 RC MV Agusta Reparto Corse by Vamag

(74) Jaimie van Sikkelerus-Hollanda-Honda CBR600RR GEMAR Team Lorini

(111) Kyle Smith-Büyük Britanya-Honda CBR600RR GEMAR Team Lorini

(13) Anthony West-Avustralya-Kawasaki ZX-6R EAB antwest Racing

(21) Randy Krummenacher-İsviçre-Yamaha YZF R6 BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team

(65) Michael Canducci-İtalya-Kawasaki ZX-6R Team GoEleven Kawasaki

(83) Lachlan Epis-Avustralya- Kawasaki ZX-6R Team GoEleven Kawasaki

(38) Hannes Soomer-Estonya-Honda CBR600RR Racedays

(47) Rob Hartog-Hollanda-Kawasaki ZX-6R Team Hartog - Against Cancer

(10) Nacho Calero-İspanya-Kawasaki ZX-6R Orelac Racing VerdNatura

(94) Mike Di Meglio-Fransa-Yamaha YZF R6 GMT94 YAMAHA

(15) Alfonso Coppola-İtalya-Yamaha YZF R6 GRT Yamaha Official WorldSSP Junior Team

(77) Wayne Tessels-Hollanda-Kawasaki ZX-6R MTM / Wayne Racing Team

(16) Jules Cluzel-Fransa-Yamaha YZF R6 NRT

(36) Thomas Gradinger-Avusturya-Yamaha YZF R6 NRT

(35) Stefan Hill-Büyük Britanya-Triumph Daytona 675 Profile Racing

(81) Luke Stapleford-Büyük Britanya-Triumph Daytona 675 Profile Racing

(11) Christian Gamarino-İtalya-MV Agusta F3 675 Scuola Italiana Piloti

(25) Walter Sulis-İtalya-MV Agusta F3 675 Scuola Italiana Piloti

(5) Axel Bassani-İtalya-Kawasaki ZX-6R SSP HUNGARY RACING

(56) Peter Sebestyen-Macaristan-Kawasaki ZX-6R SSP HUNGARY RACING

Yamaha YZF R6 Kallio Racing Takımı ise sporcusunu daha sonra açıklayacak.

Dünya Süperbike Şampiyonası'nda yer alacak yarışçılar ise şöyle:

(54) Toprak Razgatlıoğlu-Türkiye-Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Puccetti Racing

(1) Jonathan Rea-Büyük Britanya-Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK

(66) Tom Sykes-Büyük Britanya-Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK

(7) Chaz Davies-Büyük Britanya-Ducati Panigale R Aruba.it Racing - Ducati

(33) Marco Melandri-İtalya-Ducati Panigale R Aruba.it Racing - Ducati

(22) Alex Lowes-Büyük Britanya-Yamaha YZF R1 Pata Yamaha Official WorldSBK Team

(60) Michael van der Mark-Hollanda-Yamaha YZF R1 Pata Yamaha Official WorldSBK Team

(32) Lorenzo Savadori-İtalya-Aprilia RSV4 RF Milwaukee Aprilia

(50) Eugene Laverty-İrlanda Cumhuriyeti-Aprilia RSV4 RF Milwaukee Aprilia

(76) Loris Baz-Fransa-BMW S 1000 RR GULF ALTHEA BMW Racing Team

(12) Xavi Fores-İspanya-Ducati Panigale R Barni Racing Team

(81) Jordi Torres-İspanya-MV Agusta 1000 F4 MV Agusta Reparto Corse

(2) Leon Camier-Büyük Britanya-Honda CBR1000RR Red Bull Honda World Superbike Team

(45) Jake Gagne-ABD-Honda CBR1000RR Red Bull Honda World Superbike Team

(40) Roman Ramos-İspanya-Kawasaki ZX-10RR Team GoEleven Kawasaki

(16) Gabriele Ruiu-İtalya-Suzuki GSX-R1000 Grillini Racing Team

(44) Roberto Rolfo-İtalya-Suzuki GSX-R1000 Grillini Racing Team

(68) Yonny Hernandez-Kolombiya-Kawasaki ZX-10RR Team Pedercini Racing

(37) Ondrej Jezek-Çekya-Yamaha YZF R1 Guandalini Racing

(36) Leandro Mercado-Arjantin-Kawasaki ZX-10RR Orelac Racing VerdNatura

(99) Patrick Jacobsen-ABD-Honda CBR1000RR TripleM Honda World Superbike Team

İki şampiyonanın da açıklanan geçici yarış takvimi ise şöyle:

1-Avustralya-Phillip Adası-23-25 Şubat

2-Tayland-Chang Pisti-23-25 Mart

3-İspanya-MotorLand Aragon-13-15 Nisan

4-Hollanda-TT Assen-20-22 Nisan

5-İtalya-Imola-11-13 Mayıs

6-İngiltere-Donington Park-25-27 Mayıs

7-Çekya-Brno-8-10 Haziran

8-ABD-Laguna Seca-22-24 Haziran (Sadece Süperbike Şampiyonası)

9-İtalya-Misano-6-8 Temmuz

10-Portekiz-Algarve-14-16 Eylül

11-Fransa-Magny-Cours-28-30 Eylül

12-Arjantin-El Villicum-12-14 Ekim

13-Katar-Losail-25-27 Ekim