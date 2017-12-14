Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
16 Aralık Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.30 Trabzonspor-Bursaspor: Halis Özkahya
17 Aralık Pazar:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Barış Şimşek
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
18 Aralık Pazartesi:
20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy