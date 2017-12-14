14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

16 Aralık Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.30 Trabzonspor-Bursaspor: Halis Özkahya

17 Aralık Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: Mete Kalkavan

14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Barış Şimşek

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

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