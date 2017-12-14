14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Türkiye'nin yurtdışında endüstri bölgesi kurabilir

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Türkiye'nin yurtdışında endüstri bölgesi kurabilir
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Belarus İnovasyon Forumu için Minsk'e giden Özlü, burada yatırım yapan Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
Türkiye'nin yurtdışında endüstri bölgesi kurabilir Türkiye'nin yurtdışında endüstri bölgesi kurabilir Türkiye'nin yurtdışında endüstri bölgesi kurabilir

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, Türkiye'nin, yılın üçüncü çeyreğinde dünya çapında büyüme rekoru kırdığına işaret ederek, ülkenin, hain darbe girişimi nedeniyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan küçülme dışında sürekli büyüdüğünü vurguladı. Özlü, "Bunda, geçen sene aldığımız tedbirlerin etkisi var. İhracat ve yurt dışında iş yapan iş adamlarımızın çalışmalarının çok büyük etkisi var. Türkiye büyüyor, büyümeye devam edecek. Sanayi sektörü, diğer sektörlerden daha yüksek oranda büyüme kaydediyor. Türkiye'nin ortalama büyümesi yüzde 5,6 ise sanayi sektörü yüzde 6,5 yani bir puan daha fazla büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karamsar konuşmalara itibar edilmemesini isteyen Özlü, Türkiye'nin büyüdüğünü, geliştiğini belirtti. Özlü, "Emin olun bize karşı olumsuz söylemlerde, eylemlerde bulunan ülkeler bile aslında gizliden gizliye, içten içe saygı duyuyor." ifadesini kullandı.

Özlü, Türkiye'de teknoparklar konusunda ciddi bir bilgi birikimi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bugün 69 teknoparkımız var. Bunlarda ciddi bir araştırmacı personel istihdamı var. Dolayısıyla teknik anlamda iş birliği yapabiliriz. Üretim Reform Paketi ile Türkiye'deki OSB'lere yurt dışında sanayi bölgesi kurma ve işletme hakkı getirdik. Türkiye'de bazı OSB'lerimizin ciddi kaynakları var. Bazıları yeni kuruldu. Ama bize bu talep OSB'lerden geldi. Şu anda Türkiye'deki OSB'lerimiz Belarus'ta sanayi bölgesi kurabilir. Çinliler burada endüstri bölgesi ortak yatırımı yapıyor. Belarus hükümeti de 'size burada yer ayırdık, gelin burada iş yapın' diyor. Bunları konuşacağız. Biz de aslında yurt dışında endüstri bölgesi kurabiliriz. Yeter ki içinde çalışacak, iş yapacak iş adamımız olsun, faaliyet gösterecek şirketlerimiz olsun."

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