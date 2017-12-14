Ünlü şarkıcı boşanıyor mu?

Mustafa Sandal'ın, beş ay önce evi terk ettiği iddia ediliyor. Popçuyu, eşiyle boşanmaya iten sebebin ise Emina'nın müsrif kişiliği olduğu söyleniyor.

Dokuz yılı resmi, 14 yıldır birlikte olan ve mutlulukları örnek gösterilen Mustafa- Emina Sandal çiftinin evliliğine nazar değdiği dedikodusu aybaşında kulislere bomba gibi düşmüştü! Şok etkisi yaratan bu habere ilk açıklama Mustafa Sandal'dan gelmiş, "Hiç böyle bir konu yok. Gayet mutlu bir evliliğimiz var" demişti.

YAŞADIĞI EVİ TERK ETMİŞ

Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın evlilikleri hiç iyi gitmiyormuş ve üstelik Mustafa Sandal, yaklaşık beş ay önce eşi ve iki çocuğuyla yaşadığı evi terk etmiş.

SEBEBİ EMİNA SANDAL'IN MÜSRİFLİĞİ

Çiftin evliliğin çatırdaması ile ilgili pek çok rivayet ortaya atılmıştı. En çok da Emina Sandal'ın ülkesi Sırbistan'a dönüp şarkıcılığa devam etmek istemesi neden olarak gösterilmişti. Ancak, ayrılığı isteyen Emina Sandal değil Mustafa Sandal'mış. Sebebi de; Emina Sandal'ın müsrifliği...

EVİ HER YIL DEKORE ETTİRİYORMUŞ

Emina Sandal, 2010 yılında oturmaya başladıkları Çubuklu Vadi Evleri'ndeki villalarını neredeyse her yıl yeni baştan dekore ettiriyormuş. Mustafa Sandal, 1.5 milyon dolara aldığı villaya her yıl dekorasyon parası vermekten bıkmış ve eşinin bu müsrifliği sonunda canına tak etmiş! Bu yüzden çıkan tartışmalar sonunda evini terk eden Mustafa Sandal'ın siniri halen geçmemiş. Çocuklarının etkilenmemesi için haftada birkaç kez evine giden Mustafa Sandal, evliliğini bitirmeye kararlıymış ama Emina Sandal boşanmaya yanaşmıyormuş.

SABAH