14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 108.641 0.45
  • Altın: 156,955 1.99
  • Dolar: 3,8808 1.26
  • Euro: 4,5950 1.95

Ünlü şarkıcı boşanıyor mu?

»
Ünlü şarkıcı boşanıyor mu?
Mustafa Sandal'ın, beş ay önce evi terk ettiği iddia ediliyor. Popçuyu, eşiyle boşanmaya iten sebebin ise Emina'nın müsrif kişiliği olduğu söyleniyor.
Ünlü şarkıcı boşanıyor mu? Ünlü şarkıcı boşanıyor mu? Ünlü şarkıcı boşanıyor mu?

Dokuz yılı resmi, 14 yıldır birlikte olan ve mutlulukları örnek gösterilen Mustafa- Emina Sandal çiftinin evliliğine nazar değdiği dedikodusu aybaşında kulislere bomba gibi düşmüştü! Şok etkisi yaratan bu habere ilk açıklama Mustafa Sandal'dan gelmiş, "Hiç böyle bir konu yok. Gayet mutlu bir evliliğimiz var" demişti.

YAŞADIĞI EVİ TERK ETMİŞ

Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın evlilikleri hiç iyi gitmiyormuş ve üstelik Mustafa Sandal, yaklaşık beş ay önce eşi ve iki çocuğuyla yaşadığı evi terk etmiş.

SEBEBİ EMİNA SANDAL'IN MÜSRİFLİĞİ

Çiftin evliliğin çatırdaması ile ilgili pek çok rivayet ortaya atılmıştı. En çok da Emina Sandal'ın ülkesi Sırbistan'a dönüp şarkıcılığa devam etmek istemesi neden olarak gösterilmişti. Ancak, ayrılığı isteyen Emina Sandal değil Mustafa Sandal'mış. Sebebi de; Emina Sandal'ın müsrifliği...

EVİ HER YIL DEKORE ETTİRİYORMUŞ

Emina Sandal, 2010 yılında oturmaya başladıkları Çubuklu Vadi Evleri'ndeki villalarını neredeyse her yıl yeni baştan dekore ettiriyormuş. Mustafa Sandal, 1.5 milyon dolara aldığı villaya her yıl dekorasyon parası vermekten bıkmış ve eşinin bu müsrifliği sonunda canına tak etmiş! Bu yüzden çıkan tartışmalar sonunda evini terk eden Mustafa Sandal'ın siniri halen geçmemiş. Çocuklarının etkilenmemesi için haftada birkaç kez evine giden Mustafa Sandal, evliliğini bitirmeye kararlıymış ama Emina Sandal boşanmaya yanaşmıyormuş.

SABAH

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Vicdansız sürücü kilometrelerce ata işkence etti!Vicdansız sürücü kilometrelerce ata işkence etti!Isparta’da seyir halindeki bir otomobile bağlanarak şehirlerarası yolda koşturulan at yürekleri sızlattı.
İğrenç olay okulda kustuğunda ortaya çıktı!İğrenç olay okulda kustuğunda ortaya çıktı!Zihinsel engelli 14 yaşındaki lise öğrencisi 57 yaşındaki hurdacının tecavüzüne uğradı. Engelli kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı...
Ünlü şarkıcı boşanıyor mu?Ünlü şarkıcı boşanıyor mu?Mustafa Sandal'ın, beş ay önce evi terk ettiği iddia ediliyor. Popçuyu, eşiyle boşanmaya iten sebebin ise Emina'nın müsrif kişiliği olduğu söyleniyor.
Sevdiği kız için bu işi yapıyor...Sevdiği kız için bu işi yapıyor...Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu, 25 yaşındaki Uğur Biber, günde 50 lira karşılığında sokakta üzerinde ’WC- Şadırvan’ yazılı yön tabelasını gösteriyor.
ABD’den gelen kargodan çıkanlar şoke ettiABD’den gelen kargodan çıkanlar şoke ettiAmerika’dan, Gaziantep’e gönderilen kargo paketlerinde 47 tabanca parçası ele geçirildi.
Ödemeyi 17 kilo altınla yaptılar... YakalandılarÖdemeyi 17 kilo altınla yaptılar... YakalandılarHollanda’dan İstanbul’a getirilen 28 milyon TL değerinde 49 kilo 100 gram kokain ve kokain için ödenen 17 kilo 257 gram 13 külçe altın ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
  • Oğullarını evlendirmeye geldiler ama..14 Aralık 2017 Perşembe 10:12
  • PKK katliamını önleyen takip!14 Aralık 2017 Perşembe 10:11
  • Bir taş yüzünden hayatı karardı14 Aralık 2017 Perşembe 10:03
  • 'Allah belanı versin’ diyen tanığı arıyor!14 Aralık 2017 Perşembe 09:30
  • Türk arkadaşını öldüren Kırgız kadının cezası indi14 Aralık 2017 Perşembe 09:15
  • Kaldırımda yürürken maganda kurşunu hedefi oldu14 Aralık 2017 Perşembe 09:14
  • Kapalı cezaevinde bir mahkum yangın çıkardı14 Aralık 2017 Perşembe 07:50
  • Göktaşı yağmuru büyük bir ilgiyle izlendi14 Aralık 2017 Perşembe 07:10
  • 22 şüpheliden 19'u tutuklandı13 Aralık 2017 Çarşamba 23:56
  • Emniyet Müdürü'nün konuşması ağlattı13 Aralık 2017 Çarşamba 15:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri