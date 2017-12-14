İngiltere Başbakanı'na kendi partisinden darbe

Tıkanan Brexit müzakerelerinden dolayı baskı altında olan İngiltere Başbakanı Theresa May bu sefer de kendi partisi tarafından darbe aldı.

May hükümeti, AB mevzuatının İngiltere'nin iç hukukuna aktarılmasını düzenleyen yasa tasarısının oylanmasında kendi milletvekillerinin oylarıyla yenilgiye uğratıldı. Yapılan oylamada yasa değişikliği teklifi 305'e karşı 309 oyla kabul edildi.

Kabul edilen değişiklik ile hükümetin Brexit müzakerelerinde AB ile herhangi bir anlaşmaya "evet" denmeden önce İngiliz parlamentosunun onayını alması gerekecek.

May oylama öncesinde parlamentoda yaptığı açıklamada da parlamentodaki asi sesleri susturmak amacıyla İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda varılacak nihai anlaşmanın parlamentonun her iki kanadında oylamaya sunulacağını açıklamıştı.

Buna karşın AB Komisyonu Brexit Baş müzakerecisi Michel Barnier ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallığın, üzerinde uzlaşılan taahhütlerden caymasına izin vermeyeceğiz."şeklinde konuştu.