14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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ABD'den 31 milyon dolarlık 'pardon'

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ABD'den 31 milyon dolarlık 'pardon'
ABD'nin Chicago kentinde suçsuz yere 17 yıl cezaevinde kalan 4 kişiye toplam 31 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.
ABD'den 31 milyon dolarlık 'pardon' ABD'den 31 milyon dolarlık 'pardon' ABD'den 31 milyon dolarlık 'pardon'

Chicago Kent Meclisi, 17 yıl cezaevinde kaldıktan sonra suçsuz  oldukları anlaşılan Michael Saunders, Vincent Thames, Harold Richardson ve  Terrill Swift'e toplam 31 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu kişiler, 1994'te tecavüz ve cinayetten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmışlardı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) raporunda cinayeti araştıran polis  memurlarının 4 şüpheliyi yanlış ifade vermeye zorladığı belirtilmişti. 

Mahkeme 2011 yılında DNA testi sonucunda aklanan 4 mahkumun beraat etmesine karar vermişti.

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