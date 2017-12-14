İnegöl, 255 bin kişilik nüfusu bakımından bazı şehirlerden bile büyük bir nüfus yoğunluğuna sahip. Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekilleri ve Bursa Milletvekillerinin imzaladığı kanun teklifi ile, Kütahya’nın Domaniç, Bursa’nın Keles, Kurşunlu, Yenice ve Kemalpaşa ilçelerinin de, yeni il olacak İnegöl’e bağlanması öngörülüyor.
14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Kılıçdaroğlu'ndan 82. il teklifi!
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