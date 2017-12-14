FETÖ'nün "Türkiye sohbet imamı" Mehmet Tabanca, "(Örgüt elebaşı Fetullah Gülen için) Ben onu mehdi olarak gördüm. Mehdi insanların hidayetine vesile olan kişidir" dedi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Tabanca ile avukatı katıldı.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçlamalarıyla yargılanan Tabanca savunmasında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le tanıştığını, 1967 yılından beri FETÖ ile bağlantısının olduğunu belirterek öğrencilik yıllarında cemaate ait evlerde kaldığını anlattı.

Tabanca, 1978-1983 yılları arasında Afyon İmam Hatip Yurdunda müdür olarak görevlendirildiğini ifade ederek, 1983-1998 yılları arasında ise Ankara'da bir fabrikada görev yaptığını söyledi.

Mahkeme Başkanının "1968-1978 yılları arasında Fetullah Gülen'i ne sıklıkla görürdün?" sorusuna Tabanca, "Cuma günleri vaazına giderdik. Cumartesi soru cevap yapardık." yanıtını verdi.

Sanık Tabanca Ankara'da kaldığı sürede de Gülen'i yılda bir ziyaretine gittiğini beyan etti.

Tabanca, 1998 yılında Türkmenistan'da Bahar AŞ bünyesindeki bir firmada müdür olarak görev yaptığını, Türkiye'den cemaatle ilgili gelen öğrencilerin Türkmenistan'a yerleştirilmesi görevini üstlendiğini ifade etti. 1998-2005 yılları arasında örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye gittikçe ziyaret ettiğini anlatan Tabanca, 2005'te Türkiye'ye yerleştiğini belirtti.

- Yeni öğrencileri İzmir otogarında ikna ediyordu

İzmir'de kendisine ihtiyaç oldukça sohbetlere konuşmacı olarak çağrıldığını aktaran Tabanca, Anadolu'dan gelen öğrencilerin uygun evlere yerleştirilmesi görevini üstlendiğini kaydetti. Tabanca, üniversiteyi yeni kazanmış öğrencileri otogarda ikna ederek evlere yerleştirdiklerini aktardı.

Mahkeme Başkanının "ByLock kullandın mı?" sorusuna Tabanca "Hatırlamıyorum. Akıllı telefon kullanmıyorum." yanıtını verdi. Sanık, "Başka yazışmalarda senin de ByLock kullandığın iddiası var?" sorusuna da "Kullanmış olabilirim. Çok hatırlamıyorum." dedi.

Tabanca, mahkeme başkanının "Sohbetler darbeye kadar sürdü demişsin, darbeden sonra sohbet oldu mu?" sorusunu "Darbeden sonra iletişim kesildi. Beni kimse aramadı." şeklinde cevapladı.

- "Ben onu Mehdi olarak gördüm"

Mahkeme Başkanının örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'le ilgili düşüncelerini sorması üzerine Tabanca, "Ben onu mehdi olarak gördüm. Mehdilik 'insan hidayetine vesile olan kişi' demektir. Darbeyle ilişkili olduğunu zannetmiyorum. Emir verdiğini zannetmiyorum. Darbeyi lanetliyorum. Bu yapılan şeyi reddediyorum." yanıtını verdi.

Sanık Tabanca "Dizilerde Fetullah Gülen'in mesajlarını anlıyor muydun?" sorusunu da "Anlayan olursa bize aktarıyordu" şeklinde yanıtladı.

Tabanca, 2005 yılında Pensilvanya'ya gittiğini ve 44 gün kaldığını belirterek gün içinde namaz vakitlerinde namaz kıldıklarını ve sohbet gerçekleştirdiklerini anlattı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın sağlık durumuna ilişkin heyet raporu istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ PDY soruşturması kapsamında emniyet mensuplarınca 20 Kasım 2016'da yakalanan Mehmet Tabanca, cezaevine gönderilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün "sohbet imamı", tutuklu sanık Mehmet Tabanca hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.