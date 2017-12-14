G.Saray sol kanadını Arjantin'de buldu!

Flamengo'nun 5 milyon euro teklif ettiği Gonzalo Martinez için Galatasaray ve Sporting'in de devrede olduğu ortaya çıktı.

Bu sezon Arjantin devi River Plate'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gonzalo Martínez ile ilgilenen takımlar arasında Galatasaray da var.

River Plate'in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gonzalo Martínez için Flamengo teklif yaptı. Ancak Arjantin basını Gonzalo Martínez ile Sporting, Galatasaray ve Meksika temsilcisi Club America'nın da ilgilendiğini belirtti.

Flamengo'nın River'a 5 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilirken, Arjantin temsilcisinin bu bedeli düşük bulduğuna da yer verildi.

2020 yılına kadar River Plate ile sözleşmesi olan Martinez'in serbest kalma bedelinin ise 15 milyon euro olduğu belirtildi.

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