14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 108.641 0.45
  • Altın: 156,955 1.99
  • Dolar: 3,8808 1.26
  • Euro: 4,5950 1.95

G.Saray sol kanadını Arjantin'de buldu!

»
G.Saray sol kanadını Arjantin'de buldu!
Flamengo'nun 5 milyon euro teklif ettiği Gonzalo Martinez için Galatasaray ve Sporting'in de devrede olduğu ortaya çıktı.
G.Saray sol kanadını Arjantin'de buldu! G.Saray sol kanadını Arjantin'de buldu! G.Saray sol kanadını Arjantin'de buldu!

Bu sezon Arjantin devi River Plate'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gonzalo Martínez ile ilgilenen takımlar arasında Galatasaray da var.

River Plate'in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gonzalo Martínez için Flamengo teklif yaptı. Ancak Arjantin basını Gonzalo Martínez ile Sporting, Galatasaray ve Meksika temsilcisi Club America'nın da ilgilendiğini belirtti.

Flamengo'nın River'a 5 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilirken, Arjantin temsilcisinin bu bedeli düşük bulduğuna da yer verildi.

2020 yılına kadar River Plate ile sözleşmesi olan Martinez'in serbest kalma bedelinin ise 15 milyon euro olduğu belirtildi.

SPORX

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ümit Özat: 'Ölmemi istiyorlar...'Ümit Özat: 'Ölmemi istiyorlar...'Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu ve çarpıcı açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ta Talisca kararı! 4 taksitte...Beşiktaş'ta Talisca kararı! 4 taksitte...Beşiktaş, bonservisini almak istediği Talisca için bütçesini hazırladı. Brezilyalı yıldız için Benfica'ya 4 taksitte 12 milyon euro önerilecek. Her yıl 3 milyon euro verilecek.
G.Saray sol kanadını Arjantin'de buldu!G.Saray sol kanadını Arjantin'de buldu!Flamengo'nun 5 milyon euro teklif ettiği Gonzalo Martinez için Galatasaray ve Sporting'in de devrede olduğu ortaya çıktı.
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Sofuoğlu'nun rakipleri belli olduSofuoğlu'nun rakipleri belli olduMilli motosikletçiler Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun, 2018 yılındaki rakipleri belli oldu.
Arda Turan'ın yerine yeni Türk!Arda Turan'ın yerine yeni Türk!Arda'nın devre arasında Barcelona'dan ayrılacağı iddiaları giderek güçlenirken Barcelona'nın milli futbolcunun yerine yine bir Türk futbolcu transfer etme olasılığı da artıyor.
  • G.Saray'dan son dakika Arda açıklaması!14 Aralık 2017 Perşembe 11:51
  • Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği dörtlü14 Aralık 2017 Perşembe 11:48
  • Olay iddia! Her şeyi Fatih Terim kurguladı!14 Aralık 2017 Perşembe 11:00
  • Cenk Tosun'un yerine dünya yıldızı geliyor!14 Aralık 2017 Perşembe 10:52
  • Valbuena performansıyla büyüledi14 Aralık 2017 Perşembe 10:39
  • Neustadter'e Kocaman'ın eli değdi14 Aralık 2017 Perşembe 10:35
  • Şenol Güneş'ten 3 isme kesik14 Aralık 2017 Perşembe 10:10
  • Ara transferin en büyük bombası!14 Aralık 2017 Perşembe 10:06
  • Kocaman'dan transfer sözleri13 Aralık 2017 Çarşamba 23:49
  • Galatasaray'dan Rıdvan Dilmen açıklaması!13 Aralık 2017 Çarşamba 23:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri