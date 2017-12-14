Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve yüzde 8 olan gösterge faizlerde değişikliğe gidilmedi.

Piyasalarda 100 baz puanlık artış beklenen Geç Likidite Penceresi (GLP) Borç Verme faizinde ise 50 baz puanlık artış yapıldı ve yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e çıkarıldı.

Merkez Bankası gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını da yüzde 7,25'te sabit tuttu

Faiz kararı gelmeden önce 3.83 TL seviyesinde olan dolar kuru dakikalar içerisinde hızlı bir hareketle 3.89 TL sınırına kadar yükseldi.

Euro da 4.5880 TL'ye yükseldi.

Merkez Bankası'nda faiz toplantısının ardından yapılan açıklama şöyle:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 seviyesinde sabit tutulmuştur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 düzeyinde sabit tutulmuştur.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükseltilmiştir.

İÇ TALEPTEKİ İYİLEŞME SÜRÜYOR

2017 yılı genelinde toplam talep güçlü bir seyir izlerken kredilerde hızlı bir artış gözlenmiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talepteki iyileşme devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın dönemde yaşanan maliyet gelişmeleri beklentiler ve fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, parasal duruşun sıkılaştırılmasına karar vermiştir.

SIKI DURUŞA DEVAM

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."