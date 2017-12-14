“Hakan Yılmaz’a saldırı olayı”nın bilinmeyenleri

“Ünlü tiyatro oyuncusu Hakan Yılmaz’a saldırı” olayıyla ilgili çok farklı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar doğru ise, Hakan Yılmaz hiçte masum değil ve Hürriyet olayı manipüle ediyor. İşte o şok detaylar:

“Ünlü tiyatro oyuncusu Hakan Yılmaz’a saldırı” olayıyla ilgili peşin peşin "saldırgan" ilan edilen işadamından çok çarpıcı iddialar geldi.

Hürriyet ve Kanal D, “olay anı” diye 2 gündür bir video görüntüsü yayınlıyor ve Denizhan Vural ile arkadaşlarının tiyatrocu Hakan Yılmaz’a durup dururken sataşıp, saldırdıklarını iddia ediyordu.

Doğan Medya Grubu olayı günlerdir çarşaf çarşaf manşetlere çekip, “saldırgan” olarak gösterdiği İşadamı Denizhan Vural ile arkadaşlarını tek taraflı suçlu ilan ederken, tiyatrocu Hakan Yılmaz’ın olay anında kendinde olmadığı ve bilinmeyen bir nedenden ötürü kızgın olup, yüksek sesle “Böyle devletin de, bunlara oy verenin de… Siz de onlardansınız…” diye konuşmasının olayı ateşlediği iddia edildi.

Denizhan Vural, Hakan Yılmaz’ı tanımadığını, bu şekilde konuşması üzerine her Türk vatandaşının yapacağı gibi tepkisini ortaya koyduğunu, o an eşinin yanında olduğunu görmediğini söyledi.

Ulaştığımız bilgilere göre de, olay hiçte Hürriyet ve Kanal D’nin aktardığı gibi değil… İşte olaya dair çarpıcı detaylar:

1- Denizhan Vural, Hürriyet’in lanse ettiği gibi “serseri” değil, işadamı ve özellikle Kırıkkale ile Ankara’da tanınan bir isim.

2- Olay anı, Hürriyet’in yayınladığı video görüntülerinden ibaret değil. Olayın öncesi var.

3- Ogün otelde doğum günü partisi için bulunduğunu söyleyen Hakan Yılmaz’ın alkollü olduğu, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kızgın olduğu, Denizhan Vural ve arkadaşlarının yanından geçerken kendi kendine yüksek sesle “Böyle devletin de, bunlara oy verenin de…” şeklinde sözlerle küfürler ettiği, Denizhan Vural ve arkadaşlarına bakarak “Ne bakıyorsunuz… Siz de onlardansınız…” şeklinde laflar ettiği iddia ediliyor.

4- Denizhan Vural ve arkadaşlarının bunun üzerine Hakan Yılmaz’a tepkilerini ortaya koydukları belirtiliyor.

5- Denizhan Vural ile 2 arkadaşı, olayın ardından gözaltına alınıp, ayrı ayrı ifadelerine başvuruldu. Vural ve arkadaşlarının olaya ilişkin ifadeleri, birbirleri ile örtüşmesi sonucu önemli bulundu ve 3 isim de serbest bırakıldı.

DENİZHAN VURAL’DAN AÇIKLAMA

Bu arada, İşadamı Denizhan Vural bir basın toplantısı düzenleyerek, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vural açıklamasında, Hakan Yılmaz’ı tanımadığını, ağır tahrik sonucu tepkisini ortaya koyduğunu, tek pişmanlığının eşinin yanında olduğunu görmemesi olduğunu söyledi.

İşte o açıklama:

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