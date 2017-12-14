İncirler tükendi! 122 milyon dolar gelir...

Türkiye'nin üretim ve ihracatından önemli bir yere sahip olan incirde iki ayda 27 bin ton ihracat yapıldı. İncir ihracatının karşılığında 122 milyon dolar gelir elde edildi.

Türkiye'nin üretimi ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde sezonun başladığı 10 Ekim'den 9 Aralık'a kadar olan dönemde 27 bin tonluk ihracat karşılığı 122 milyon dolar gelir elde edildi.

Almanya, Fransa, İtalya ve ABD'nin ilk sıralarda yer aldığı ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış sağlandı.

Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 60 bin ton olan kuru incirin ihracatının yaklaşık iki ayda yapıldığını bildirdi. İncir üretiminin bir miktar gerilediğini söyleyen Celep, fiyatlarının yüksek olduğundan gelirinin arttığını açıkladı.

YILIN 12 AYI TÜKETİLİYOR

Kuru incirin yılın 12 ayı tüketilebildiğini anlatan Celep, "Ancak özellikle yılbaşı öncesinde talepte bir artış söz konusu. Avrupa'da özellikle geleneklerine bağlı olan yaşlı nüfus, incire olmazsa olmaz gözüyle bakıyor. İhracatçılar da Türk kuru incirini yeni yıl gelmeden Avrupa ve ABD'deki market raflarında hazır etmeye çalışıyor. Son dönemde dünyanın farklı coğrafyalarından gelen talepte de artış var. Artık soğuk hava depolarıyla bu ürünü stoklayıp yılın 12 ayında sevk edebiliyoruz." dedi.

Tariş İncir Birliği Germencik İşletme Müdürü Mehmet Ali Tu da her yeni yıl öncesi olduğu gibi bu aylarda da kuru incir siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

SİPARİŞLERİ YETİŞTİREBİLMEK İÇİN 7 GÜN ÇALIŞIYORLAR

Talebin çok fazla olduğunu aktaran Tu, "Siparişleri yetiştirebilmek için hafta sonu da çalışıyoruz. Japonya’dan Avrupa’ya, ABD’den Çin’e onlarca ülkenin sofralarına incir yetiştirmeye çalışıyoruz. Şunu net olarak söyleyebilirim, elimizdeki tüm incirleri sattık. Bu yıl fiyatların artması nedeniyle ihracatımız daha yüksek. Şu anda gayet iyi bir sezon geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tu, özellikle 1. kalite olarak bilinen "çukulat incir" türünde kilogram fiyatların 90 liraya kadar çıktığını, ortalama fiyatların ise 30 lira seviyesinde olduğunu belirtti.

"İncirimiz tükendi"

Tariş İncir Birliği Germencik İşletme Müdürü Mehmet Ali Tu da her yeni yıl öncesi olduğu gibi bu aylarda da kuru incir siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Talebin çok fazla olduğunu aktaran Tu, "Siparişleri yetiştirebilmek için hafta sonu da çalışıyoruz. Japonya’dan Avrupa’ya, ABD’den Çin’e onlarca ülkenin sofralarına incir yetiştirmeye çalışıyoruz. Şunu net olarak söyleyebilirim, elimizdeki tüm incirleri sattık. Bu yıl fiyatların artması nedeniyle ihracatımız daha yüksek. Şu anda gayet iyi bir sezon geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tu, özellikle 1. kalite olarak bilinen "çukulat incir" türünde kilogram fiyatların 90 liraya kadar çıktığını, ortalama fiyatların ise 30 lira seviyesinde olduğunu belirtti.