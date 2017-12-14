İğrenç olay okulda kustuğunda ortaya çıktı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, uzaktan akrabası, zihinsel engelli 14 yaşındaki Ş.K.’ye tecavüz edip, hamile bıraktığı iddiasıyla geçen 16 Kasım’da tutuklanan 2 çocuk babası hurdacı 57 yaşındaki Hamza Ö. hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ş.K.’nin, kürtaj için yasal süre olan 20 haftayı doldurduğu için bebeği doğurmak zorunda kalacağı belirtildi. Anne E.B., kızına ödenen engelli maaşının da olay nedeniyle kesildiğini söyledi.

Zihinsel engelli Ş.K., özel eğitim gördüğü okulda, geçen 16 Kasım’da kusmaya başlayınca, öğretmenleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede Ş.K.’nın kusma nedeninin hamilelik olduğu belirlendi. 4 ay 21 günlük hamile olduğu belirlenen Ş.K.’nın annesi 40 yaşındaki E.B.’ye haber verildi. Ardından durum polise de bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Şoku üzerinde atamayan, eşi ile 10 yıl önce boşandıkları belirtilen, 3 çocuk annesi E.B., engelli kızının uzaktan akrabaları olan hurdacı H.Ö.’nün tecavüzüne uğradığını polis merkezinde öğrendi.

Anne E.B. akrabasından şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ş.K. ile annesi E.B.’nin ifadeleri alındı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan Ş.K., akrabası olan H.Ö.’nün, 5 ay önce annesinin alışverişte olduğu bir sırada evlerine gelip, ağzını kapatarak kendisine tecavüz ettiğini, olayı başkasına anlatması halinde öldürmekle tehdit ettiğini söylediği öne sürüldü.

BEBEĞİ DOĞURMAK ZORUNDA KALACAK

Ş.K.’nin hamile olduğunun ortaya çıkması üzerine emniyetten, Denizli Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne, hamileliğin sonlandırılmasına ilişkin yazı gönderildi. Ancak, 20 haftalık kanuni hamilelik süresi dolduğu için bebek alınamadı. Ş.K.’nin bebeğini doğurmak zorunda kalacağı belirtildi. Polis şikayet üzerine Ş.K.’ye tecavüz ettiği ileri sürülen akrabası evli, 2 çocuk babası H.Ö.’yü gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen H.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı. H.Ö. hakkında, istismar, tehdit ile hürriyetin yoksun kılma’ suçlarından hakkında 16 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

ENGELLİ MAAŞI KESİLDİ

Kızının hamile olduğunu fark etmediğini, kendisine de bir şey anlatmadığını belirten E.B., "Engelli kızım için devlet tarafından ödenen engelli maaşı da bu olay nedeniyle kesildi. Mağduruz. Kızıma tecavüz eden bu kişiden şikayetçi oldum. İnşallah hakettiği cezayı alır" dedi.