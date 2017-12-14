14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 108.641 0.45
  • Altın: 156,955 1.99
  • Dolar: 3,8808 1.26
  • Euro: 4,5950 1.95

İğrenç olay okulda kustuğunda ortaya çıktı!

»
İğrenç olay okulda kustuğunda ortaya çıktı!
Zihinsel engelli 14 yaşındaki lise öğrencisi 57 yaşındaki hurdacının tecavüzüne uğradı. Engelli kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı...
İğrenç olay okulda kustuğunda ortaya çıktı! İğrenç olay okulda kustuğunda ortaya çıktı! İğrenç olay okulda kustuğunda ortaya çıktı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, uzaktan akrabası, zihinsel engelli 14 yaşındaki Ş.K.’ye tecavüz edip, hamile bıraktığı iddiasıyla geçen 16 Kasım’da tutuklanan 2 çocuk babası hurdacı 57 yaşındaki Hamza Ö. hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ş.K.’nin, kürtaj için yasal süre olan 20 haftayı doldurduğu için bebeği doğurmak zorunda kalacağı belirtildi. Anne E.B., kızına ödenen engelli maaşının da olay nedeniyle kesildiğini söyledi.

Zihinsel engelli Ş.K., özel eğitim gördüğü okulda, geçen 16 Kasım’da kusmaya başlayınca, öğretmenleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede Ş.K.’nın kusma nedeninin hamilelik olduğu belirlendi. 4 ay 21 günlük hamile olduğu belirlenen Ş.K.’nın annesi 40 yaşındaki E.B.’ye haber verildi. Ardından durum polise de bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Şoku üzerinde atamayan, eşi ile 10 yıl önce boşandıkları belirtilen, 3 çocuk annesi E.B., engelli kızının uzaktan akrabaları olan hurdacı H.Ö.’nün tecavüzüne uğradığını polis merkezinde öğrendi.

Anne E.B. akrabasından şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ş.K. ile annesi E.B.’nin ifadeleri alındı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan Ş.K., akrabası olan H.Ö.’nün, 5 ay önce annesinin alışverişte olduğu bir sırada evlerine gelip, ağzını kapatarak kendisine tecavüz ettiğini, olayı başkasına anlatması halinde öldürmekle tehdit ettiğini söylediği öne sürüldü.

BEBEĞİ DOĞURMAK ZORUNDA KALACAK

Ş.K.’nin hamile olduğunun ortaya çıkması üzerine emniyetten, Denizli Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne, hamileliğin sonlandırılmasına ilişkin yazı gönderildi. Ancak, 20 haftalık kanuni hamilelik süresi dolduğu için bebek alınamadı. Ş.K.’nin bebeğini doğurmak zorunda kalacağı belirtildi. Polis şikayet üzerine Ş.K.’ye tecavüz ettiği ileri sürülen akrabası evli, 2 çocuk babası H.Ö.’yü gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen H.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı. H.Ö. hakkında, istismar,  tehdit ile hürriyetin yoksun kılma’ suçlarından hakkında 16 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

ENGELLİ MAAŞI KESİLDİ

Kızının hamile olduğunu fark etmediğini, kendisine de bir şey anlatmadığını belirten E.B., "Engelli kızım için devlet tarafından ödenen engelli maaşı da bu olay nedeniyle kesildi. Mağduruz. Kızıma tecavüz eden bu kişiden şikayetçi oldum. İnşallah hakettiği cezayı alır" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Vicdansız sürücü kilometrelerce ata işkence etti!Vicdansız sürücü kilometrelerce ata işkence etti!Isparta’da seyir halindeki bir otomobile bağlanarak şehirlerarası yolda koşturulan at yürekleri sızlattı.
İğrenç olay okulda kustuğunda ortaya çıktı!İğrenç olay okulda kustuğunda ortaya çıktı!Zihinsel engelli 14 yaşındaki lise öğrencisi 57 yaşındaki hurdacının tecavüzüne uğradı. Engelli kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı...
Ünlü şarkıcı boşanıyor mu?Ünlü şarkıcı boşanıyor mu?Mustafa Sandal'ın, beş ay önce evi terk ettiği iddia ediliyor. Popçuyu, eşiyle boşanmaya iten sebebin ise Emina'nın müsrif kişiliği olduğu söyleniyor.
Sevdiği kız için bu işi yapıyor...Sevdiği kız için bu işi yapıyor...Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu, 25 yaşındaki Uğur Biber, günde 50 lira karşılığında sokakta üzerinde ’WC- Şadırvan’ yazılı yön tabelasını gösteriyor.
ABD’den gelen kargodan çıkanlar şoke ettiABD’den gelen kargodan çıkanlar şoke ettiAmerika’dan, Gaziantep’e gönderilen kargo paketlerinde 47 tabanca parçası ele geçirildi.
Ödemeyi 17 kilo altınla yaptılar... YakalandılarÖdemeyi 17 kilo altınla yaptılar... YakalandılarHollanda’dan İstanbul’a getirilen 28 milyon TL değerinde 49 kilo 100 gram kokain ve kokain için ödenen 17 kilo 257 gram 13 külçe altın ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
  • Oğullarını evlendirmeye geldiler ama..14 Aralık 2017 Perşembe 10:12
  • PKK katliamını önleyen takip!14 Aralık 2017 Perşembe 10:11
  • Bir taş yüzünden hayatı karardı14 Aralık 2017 Perşembe 10:03
  • 'Allah belanı versin’ diyen tanığı arıyor!14 Aralık 2017 Perşembe 09:30
  • Türk arkadaşını öldüren Kırgız kadının cezası indi14 Aralık 2017 Perşembe 09:15
  • Kaldırımda yürürken maganda kurşunu hedefi oldu14 Aralık 2017 Perşembe 09:14
  • Kapalı cezaevinde bir mahkum yangın çıkardı14 Aralık 2017 Perşembe 07:50
  • Göktaşı yağmuru büyük bir ilgiyle izlendi14 Aralık 2017 Perşembe 07:10
  • 22 şüpheliden 19'u tutuklandı13 Aralık 2017 Çarşamba 23:56
  • Emniyet Müdürü'nün konuşması ağlattı13 Aralık 2017 Çarşamba 15:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri