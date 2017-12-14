14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Bakan'dan flaş S 400 açıklaması

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Bakan'dan flaş S 400 açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan alınacak S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamada 'Rus askerlerinin Türkiye'de konuşlanacağı' iddiasını yalanladı.
Bakan'dan flaş S 400 açıklaması Bakan'dan flaş S 400 açıklaması Bakan'dan flaş S 400 açıklaması

 S-400 savunma sisteminin kurulmasından önce Türkiye ile askeri-teknik işbirliği anlaşmasının imzalanacağı ve bu kapsamda Rus askerlerinin Türkiye'de konuşlanacağı iddia edilmişti. 

İMZALAR BU HAFTA ATILABİLİR

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada S400'ler için imzanın bu hafta atılabileceğini belirterek, "S-400 konusunda bir sorun yok. Kredilendirme konusunda anlaşmaya varıldı. Sadece detaylar var. Tamamlandıktan sonra, belki de bu hafta içerisinde, imzalanacak. " dedi.

RUS ASKERİ TÜRKİYE'DE KONUŞLANACAK MI?

Bakan Çavuşoğlu Rus askerinin Türkiye'de konuşlanacağı iddiaları içinse "Nükleer santralin kurulmasında nasıl kendi teknisyenlerimizi, mühendislerimizi eğitiyorsak, aynı şekilde S-400'lerin kurulması ve kullanılması ile ilgili de askeri ve sivil personelimizi de yetiştireceğiz. Kurulurken, teknisyen ve mühendis ihtiyacı olursa Rusya'dan onlar da gelir, bu çalışmaları yapar ve döner. Asker olması gerekmez, sivil de olabilir. Bu, Rusya'nın buraya asker konuşlandırması anlamına gelmez. Bunun nerden çıktığını anlamak mümkün değil. Bu sadece teknik bir çalışmadır." dedi.

İİT'NİN KUDÜS KARARI

Dün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı "Filistin'in Başkenti olarak Doğu Kudüs'ün tanınması" kararına ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Biz ABD gibi hukuksuz bir karar almadık. Aldığımız karar uluslararası hukuka uygundur" açıklamasında bulundu. Doğu Kudüs'ü bağımsız Filistin devletinin başkenti olarak tanıyan devletlerin söz konusu yerde büyükelçilikler açacağını duyuran Çavuşoğlu, "Bağımsız Filistin devletinin tanınması, BM kararlarına uygundur. Doğu Kudüs başkentil Filistin'in tanınması için mücadele edeceğiz" dedi.

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Bakan'dan flaş S 400 açıklamasıBakan'dan flaş S 400 açıklamasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan alınacak S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamada 'Rus askerlerinin Türkiye'de konuşlanacağı' iddiasını yalanladı.
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