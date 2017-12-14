14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Alman Başkonsolosluğunda alarm!

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Alman Başkonsolosluğunda alarm!
Alman Başkonsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı polisi harekete geçirdi. Çok sayıda polis ekibi konsolosluğa sevk edildi.
Alman Başkonsolosluğunda alarm! Alman Başkonsolosluğunda alarm! Alman Başkonsolosluğunda alarm!

Gümüşsuyu'nda bulunan AlmanyaBaşkonsolosluğu'na kurye ile gelen bir paket şüpheli bulundu. Güvenlik görevlilerinin habervermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Başkonsolosluğun bulunduğu İnönü Caddesi güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis, incelemelerini sürdürüyor.

Başkonsolosluğun güvenlik görevlilerine ait K9 köpeğinin tepki vermesi üzerine paketten şüphelenildiği öğrenildi.

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