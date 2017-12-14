Beşiktaş'ta Talisca kararı! 4 taksitte...

Beşiktaş, bonservisini almak istediği Talisca için bütçesini hazırladı. Brezilyalı yıldız için Benfica'ya 4 taksitte 12 milyon euro önerilecek. Her yıl 3 milyon euro verilecek.

Beşiktaş'ın, Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Talisca'nın sözleşmesi 30 Haziran 2018'de sona eriyor. Başkan Fikret Orman'ın her defasında bonservisini almak için uğraştıklarını açıkladığı Brezilyalı yıldız için belirlenen bütçe ortaya çıktı.

Beşiktaş, 23 yaşındaki süper solak için Benfica'ya 4 yıl içinde toplam 12 milyon euro ödemeyi teklif edecek. Siyah-Beyazlılar, taksitleri 4 eşit parçaya bölerek her sezon için 3 milyon euro ödeyecek.

18 MİLYONLUK OPSİYON

Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan anlaşmaya göre, Talisca'nın bonservisi 15 Haziran 2018'e kadar ödenmek kaydıyla 18 milyon euro olarak belirlendi. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın, bu parayı kasadan çıkarmaya hiç niyeti yok. Bu yüzden listede başka isimler de yer alıyor.

KAFASINI ÇALIŞTIRIYOR

Talisca, bu sezon Devler Ligi'nde 4 gole imza attı. Sambacı, bu gollerin ikisini kafayla kaydetti. Talisca, bu kulvarda üç kafa golü bulunan M. City'li Stones'un ardından ikinciliği; Cavani, Lukaku, Tolisso, Falcao ve Jorgensen ile paylaşıyor.

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