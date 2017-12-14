Kudüs için tek söz söylemişti! Pişkin açıklama

Dünya üzerindeki neredeyse tüm kesimlerin tepkisini çeken ABD Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına IKBY yönetiminden en ufak bir eleştiri gelmediği gibi Barzani iptal edilen referandum hakkında yine pişkin açıklamalarda bulundu.

Barzani, 25 Eylül'de gerçekleştirdikleri bağımsızlık referandumu ve ardından ortaya çıkan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Barzani, şöyle dedi:

''Kürdistan var, bizim vatanımızdır kimse bunu inkar edemez. Evimiz vardı ama, anahtarı başkalarının elindeydi. Evinin önüne gidip bekliyordun, içeri giremiyordun. 25 Eylül’de yaptığımız bağımsızlık referandumu ile biz evimizin anahtarını aldık. Bu anahtar elimizde kaldıkça bir gün bu anahtar ile bağımsız Kürdistan'ın kapısını açacağız.''



IKBY eski Başkanı Barzani, referanduma giderken her şeyi göze aldıklarını ancak arkadan vurulmayı tahmin etmediklerini ve uğradıkları ihanet ile sarsıldıklarını söyledi. Yaşananlardan sonra toparlandıklarını ve yeniden ayağı kalktıklarını söyleyen Barzani, ''Başkanlık benim için önemli değil. Önemli olan peşmerge olmaktır. Ben daha öncede şimdi de peşmergeyim bu bana yeter. Er ya da geç Kürdistan bağımsız olacaktır'' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

25 Eylül'de IKBY düzenlediği bağımsızlık referandumuna Kerkük'ün de dahil edilmesi, Bağdat ve Erbil arasındaki gerilimi artırmıştı. Türkiye girişime son derece sert tepki göstermişti. Irak ordusu ve müttefikleri, ülkenin petrol zengini Kerkük vilayetinde Kürt peşmerge güçlerinin elinde bulunan bölgeleri ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. Bu gelişmenin ardından IKBY, Kerkük'teki topraklarının yüzde 95'ini kaybetmişti.