Merkez'in faizi arttırmasına neden olan 'dedikodu'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, (TCMB)son günlerde bazı lobiler tarafından başlatılan 'faizi arttır' baskısına yenik düştü.

Merkez'in kur oynaklığını azaltan Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Sözleşmesi (NDF) hamlesini boşa çıkarmak için başlatılan 'faizi arttır' baskısı son günlerce iyice yükselmişti.

BASKI İNGİLTERE'DEN BAŞLIYOR



Yurt içindeki bazı akademisyenlerin iyi niyetli açıklamaları manipüle ederek, Londra’nın arka sokaklarında TCMB’nin faiz artışı konusunda ‘izin aldığı’ dedikodusu yayılmaya başlamıştı. Lobiler tarafından Merkez'in 300 baz puan yükseltme yapacağı dahi söyleniyordu. Başlatılan bu dedikodulara yurtiçinde de döviz pozisyonu alan bazı yatırımcıların desteklemesi Merkez'in üzerindeki baskıları iyice artırmıştı.

BASKILAR YÜZÜNDEN FAİZ YÜKSELDİ



​Uzmanlar, HSBC’nin de içinde yer aldığı çevrenin 'Londra merkezli bilgi' dedikodusuna Merkez Bankası’nın kulak asmaması gerektiğini belirtmesine rağmen Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seferinde yüksek sesle dile getirdiği yatırım düşmanı olarak görülen faizi 0,50 baz yükseltmek zorunda kaldı ve faizi 12.25'ten yüzde 12.75'e çıkardı.

Karar sonrası TL cinsi varlıkların değer kayıplarının artacağı bir sürece girilebilir.

Merkez Bankası, bir süre önce başlattığı Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Sözleşmesi (NDF) ile dolar kurunun ateşini kontrol altına alırken, son haftalardaki çevresel jeopolitik kargaşaya rağmen dolar kurunun 3,95’i aşmaması ve 3,82’lere kadar gerilemesinin dikkat çekiyordu.