14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Başbakan Yıldırım: 1.5 milyon kişiye iş bulduk

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Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de düzenlenen İstihdam Şurası Ödül Töreni'nde konuştu.
Başbakan Yıldırım: 1.5 milyon kişiye iş bulduk
Başbakan Yıldırım: 1.5 milyon kişiye iş bulduk Başbakan Yıldırım: 1.5 milyon kişiye iş bulduk Başbakan Yıldırım: 1.5 milyon kişiye iş bulduk

Başbakan Binali Yıldırım'ın İstihdam Şurası'nda yaptığı konuşmadan satır başları:

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATMIŞTIK

"Ekonomi Şurası'nda bir istihdam seferberliği başlatmıştık. Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak siz de üyelerinizi en az bir ilave istihdam sağlamaya davet ettiniz. Bugün de buna benzer bir şey bu toplantıda az sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile gerçekleşecek.

Bu sefer artık bir olmaz, daha fazla olacak. Son bir yıl içerisinde bu istihdam seferberliği başlatıldığı andan itibaren 1.5 milyon vatabndaşımıza yeni iş bulduk, aş bulduk, imkan sağladık.

ÖNEMLİ TEŞVİK KARARLARI ALDIK

Bu seferberlikte sizin yükünüzü de hafifletmek için önemli teşvik kararları aldık. Sonuçta muhteşem bir toplumsal dayanışma ortaya çıktı.

Asgari ücret desteğinden vergi istisnasına, ilave istihdam desteklerine kadar birçok kararı hemen o toplantı sonrası hayata geçirdik.

BUNU EN İYİ İŞ CAMİASI BİLİR

Kredi Garanti Fonu uygulamasında 30 Kasım itibarıyla 365 bin iç işyerimiz 220 milyar kredi hacminden istifade etti. Değerli misafirler, ülkemiz çok zor dönemlerden geçerek bugünlere ulaştı. Bunu en iyi siz iş camiası bilir.

Önceki dönemlerle bugünün farkını yine sizler biliyorsunuz. Yatırımın, üretimin, istihdamın önünde engeller vardı. Siyasetin, ekonominin, güvensizliğin içinde olduğu o günlerden bugünlere geldik. Bu yüzden elde ettiğimiz başarının kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor.

KÖTÜ SENARYOLAR YAZANLARIN ELİNDE KALDI

Bu kazanımları artırarak 15 yıl boyunca Türkiye'nin imkanlarını yine milletin geleceği için sarf ettik. Bu noktada 2017 yılımız kazanımlarla dolu bir yıl oldu. Kötü ve karamsar senaryoların hepsi yazanların ve çizenlerin elinde kaldı.

16 Nisan halk oylaması ile Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçiş yaptı. Bir ülke düşünün ki milli geliri 80 yılda 26 milyar dolara ancak ulaşmış. Geçen 15 yıl içerisinde 3 kat artış sağlayarak 863 milyar dolara çıkmış. İktidarlarımızın farkı bu. İstikrar ve güvenle, Türkiye bunu başardı.

ÜLKELER İFLAS BAYRAĞINI ÇEKERKEN TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

Bu sene ihracatta bütün dönemlerin üzerinde bir rakam ulaşırsak şaşırmayın. Kişi başı milli gelir 11 bin dolar seviyelerine çıktı. Bunları 15 yıl gibi bir sürede başarabilen başka bir ülke var mı? 2008'den beri dünyada kavurucu bir kriz var. Küresel kriz hala devam ediyor.

Bütün bunlara rağmen bu başarıları her şey sütliman olarak da sağlamadık. Bu başarılara dünya ağır ekonomik ve insani krizleri yaşarken ulaştık. Ülkeler iflas bayrağını çekerken Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam etti.

TÜRKİYE BÜYÜMEDE REKOR KIRDI

Türkiye büyümede Çin'i ve Hindistan'ı geride bırakarak rekor kırdı. Türkiye'ye yakışan da budur. İhracatta da rekora gidiyoruz. Yıllık bazda aralık ayında 155.5 milyar ihracatı yakaladık. Yıl sonu itibarıyla da bütün dönemlerin rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz.

Vatandaşa ilave iş ve istihdam sağladığınız için sizlere müteşekkiriz. 15 yıldır hiçbir zaman kısa vadeli hesaplar yapmadık, küçük düşünmedik. Türkiye'ye bir bütün olarak baktık.

Bizler üretimin yatırımın önünü açmak için, sizler de daha fazla üretmek için çaba gösteriyorsunuz. Ülkeye sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmak. Dirayetli olmak, ne istediğini bilerek hedefe emin adımlarla gitmektir. Özel sektör ve yatırımcımızla el ele yolumuza devam ediyoruz. Bizim işimiz, sizin önünüzü açmak, engelleri ortadan kaldırmaktır. Sizin işiniz de üretmek ve her yeni günde hedefleri ve vizyonunuzu artırmaktır."

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