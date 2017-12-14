14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Ege'de sıcak anlar! Türk ve Yunan botları karşı karşıya..

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Ege'de sıcak anlar! Türk ve Yunan botları karşı karşıya..
Ege Denizi'nde uluslararası sularda avlanan Türk balıkçılar, bu sabah Yunan sahil güvenlik botlarının tacizine uğradı.
Ege'de sıcak anlar! Türk ve Yunan botları karşı karşıya.. Ege'de sıcak anlar! Türk ve Yunan botları karşı karşıya.. Ege'de sıcak anlar! Türk ve Yunan botları karşı karşıya..

Balıkçılardan ağlarını bırakarak gitmelerini isteyen Yunan sahil güvenlik botlarına, Türk sahil güvenlik botu engel oldu. O anlar balıkçılar tarafından görüntülendi.

Bodrum ile Aydın'ın Didim ilçesi arasındaki uluslararası sularda ağ atan Türk balıkçılar, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı. Saat 08.45'te bölgede avlanan 6 Türk balıkçı teknesinin yanına gelen Yunan sahil güvenlik botu, balıkçılardan ağlarını bırakarak bölgeden ayrılmasını istedi.

Türk balıkçılar, ağlarını bırakmayacaklarını belirtti ve Türk sahil güvenliğinden yardım istedi. Bodrum'un Yalıkavak Mahallesinde konuşlu 302 No'lu Sahil Güvenlik botu bölgeye yetişti. Türk botu, balıkçılar ile Yunan sahil güvenlik botunun arasına girdi. Türk ve Yunan botları birbirine yakın mesafede 2 saat boyunca vaziyet alıp bekledi. O anlar, balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Balıkçıların bölgeden ayrılmasıyla Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri bölgede devriye görevine başladı. Bölge avlanan Göltürkbükülü Rıfat Kaptan teknesinin sahibi balıkçı 48 yaşındaki Rıfat Kayhan, şöyle dedi:

"Ağlarımızı atmış, bekliyorduk. Yanımıza gelen Yunan sahil güvenlik botundaki askerler, Yunan sularında olduğumuzu belirterek, ağları bırakıp, gitmemizi, aksi takdirde tutuklayacaklarını söyledi, İngilizce küfürler savurdu. Biz de sahil güvenliğimizden yardım istedik. Türk sahil güvenliği gelerek hem bizi hem de denizdeki ağlarımızı kurtarmamıza yardımcı oldu. Kesinlikle onların sularında değildik. Son zamanlarda Yunan botlarının tacizleri arttı. Ağları topladıktan sonra gerginlik artması diye bazı balıkçılar, Didim limanına, bazı balıkçılar ise Göltürkbükü limanına geri döndü."

Bölgede halen iki Yunan botu ile iki Türk sahil güvenlik botunun devriye görevi yürüttüğü görüldü.

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