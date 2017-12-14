Ümit Özat: 'Ölmemi istiyorlar...'

Basın mensupları ile kahvaltıda buluşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat; ''Geçen sene bir hafta erken gelmiştim 46 puanla bitirmiştik. Bu takım bu ligi bu sezon 43 puanla bitirecek. İnsan çocuğuna kızamaz. Takım 1-0 öne geçiyor hakkımda farklı bir iftira atılıyor, takım 1-0 öne geçiyor ölmem isteniyor" diyerek açıklamalarda bulundu.

"TARAFTAR MAÇA NİYE GELİR?"

Özat, "Bunu hepsi için söylemem mümkün değil. Ama taraftar olduğunu iddia eden insanlar, bu mutlulukları paylaşmak, gollerde kucaklaşmak yerine, her golden sonra bir iftira, hakaret, farklı bir protestoda bulunuyorlar. Taraftar tribüne neden gelir ? Hafta sonu eğlence için gelir bir festival gibi görür. Kimi zaman hüzün kimi zaman mutluluk yaşayabilir. Takım taraftarın çocuğu gibidir. İnsan çocuğuna kızamaz. Takım 1-0 öne geçiyor farklı bir iftira, takım 1-0 öne geçiyor, ölmem isteniyor. Sporculuktan gelme insanlarız bazen tepkimizi sert ve anında verebiliyoruz. Başka yollara da başvurabilirim ama taraftarımı mahkemelerde görmek istemem. İnsanlar kendisine yapılmasını istemediklerini başkalarına yapmamalı. Belgesi, bilgisi olmayan iddialar. Bizim de çocuğumuz var. Bir insanın ölmesiyle ilgili tezahürat yapmak ne kadar üzücü, kimin başına gelse bu, ne düşünür? Taraftar galibiyetle, mücadeleyle mutlu olmuyorsa taraftarlığın anlamı ne? Bu tabi ki beni üzüyor. Bunun karşılığında da zaman zaman maçın vermiş olduğu stres, belki yapım gereği sert tepkiler verebiliyoruz ama bu tepkilerin altında art niyet, kötü niyet olmadığını insanların bilmesi lazım. Gençlerbirliği belki de tarihinin en zor günlerinden geçiyor. Bütünüyle herkesin bu takıma destek vermesi lazım." diyerek Kırmızı-siyahlı taraftarın desteğini istedi.

"43 PUANLA BİTİRECEĞİZ..."

Gençlerbirliği'nde yeniden göreve başladığında kalan 5 maç için 6-11 puan hedefini paylaştığını hatırlatan Özat,"Kalan 2 maçtan 2 beraberlik de işime gelir. Beraberlikler çok değerlidir. İlk yarıyı 17-20 puanla bitirmek iyiydi ama geldiğimiz noktada 15-18 puanın atlatılan badirelerden sonra iyi olduğunu düşünüyorum. Kehanet olarak değerlendirmeyin, Geçen sene bir hafta erken gelmiştim 46 puanla bitirmiştik. Bu takım bu ligi bu sezon 43 puanla bitirecek, inanın bana. İddia ediyorum, normal şartlarda, bu takım bu ligi 42 puanın üstünde bitirecek" dedi.