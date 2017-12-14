14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 109.763 1.49
  • Altın: 156,028 1.39
  • Dolar: 3,8695 0.97
  • Euro: 4,5705 1.40

Ümit Özat: 'Ölmemi istiyorlar...'

»
Ümit Özat: 'Ölmemi istiyorlar...'
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu ve çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ümit Özat: 'Ölmemi istiyorlar...' Ümit Özat: 'Ölmemi istiyorlar...' Ümit Özat: 'Ölmemi istiyorlar...'

Basın mensupları ile kahvaltıda buluşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat; ''Geçen sene bir hafta erken gelmiştim 46 puanla bitirmiştik. Bu takım bu ligi bu sezon 43 puanla bitirecek. İnsan çocuğuna kızamaz. Takım 1-0 öne geçiyor hakkımda farklı bir iftira atılıyor, takım 1-0 öne geçiyor ölmem isteniyor" diyerek açıklamalarda bulundu.

"TARAFTAR MAÇA NİYE GELİR?"

Özat, "Bunu hepsi için söylemem mümkün değil. Ama taraftar olduğunu iddia eden insanlar, bu mutlulukları paylaşmak, gollerde kucaklaşmak yerine, her golden sonra bir iftira, hakaret, farklı bir protestoda bulunuyorlar. Taraftar tribüne neden gelir ? Hafta sonu eğlence için gelir bir festival gibi görür. Kimi zaman hüzün kimi zaman mutluluk yaşayabilir. Takım taraftarın çocuğu gibidir. İnsan çocuğuna kızamaz. Takım 1-0 öne geçiyor farklı bir iftira, takım 1-0 öne geçiyor, ölmem isteniyor. Sporculuktan gelme insanlarız bazen tepkimizi sert ve anında verebiliyoruz. Başka yollara da başvurabilirim ama taraftarımı mahkemelerde görmek istemem. İnsanlar kendisine yapılmasını istemediklerini başkalarına yapmamalı. Belgesi, bilgisi olmayan iddialar. Bizim de çocuğumuz var. Bir insanın ölmesiyle ilgili tezahürat yapmak ne kadar üzücü, kimin başına gelse bu, ne düşünür? Taraftar galibiyetle, mücadeleyle mutlu olmuyorsa taraftarlığın anlamı ne? Bu tabi ki beni üzüyor. Bunun karşılığında da zaman zaman maçın vermiş olduğu stres, belki yapım gereği sert tepkiler verebiliyoruz ama bu tepkilerin altında art niyet, kötü niyet olmadığını insanların bilmesi lazım. Gençlerbirliği belki de tarihinin en zor günlerinden geçiyor. Bütünüyle herkesin bu takıma destek vermesi lazım." diyerek Kırmızı-siyahlı taraftarın desteğini istedi.

"43 PUANLA BİTİRECEĞİZ..."

Gençlerbirliği'nde yeniden göreve başladığında kalan 5 maç için 6-11 puan hedefini paylaştığını hatırlatan Özat,"Kalan 2 maçtan 2 beraberlik de işime gelir. Beraberlikler çok değerlidir. İlk yarıyı 17-20 puanla bitirmek iyiydi ama geldiğimiz noktada 15-18 puanın atlatılan badirelerden sonra iyi olduğunu düşünüyorum. Kehanet olarak değerlendirmeyin, Geçen sene bir hafta erken gelmiştim 46 puanla bitirmiştik. Bu takım bu ligi bu sezon 43 puanla bitirecek, inanın bana. İddia ediyorum, normal şartlarda, bu takım bu ligi 42 puanın üstünde bitirecek"  dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haberTahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haberTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti.
Galatasaray moral yemeğinde kenetlendiGalatasaray moral yemeğinde kenetlendiGalatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi teknik ekip ve futbolcularla moral yemeğinde buluştu.
Süper Lig ekibine kupada büyük şok!Süper Lig ekibine kupada büyük şok!TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında, Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'u evinde 1-0 mağlup etti.
Kayserispor son 16'ya kalmayı başardıKayserispor son 16'ya kalmayı başardıZiraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor son 16'ya kaldı.
Galatasaray'dan MHK'ye hakem isyanı!Galatasaray'dan MHK'ye hakem isyanı!Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları maça hakem Ali Palabıyık'ın atanmasına tepki gösterdi.
Ümit Özat: 'Ölmemi istiyorlar...'Ümit Özat: 'Ölmemi istiyorlar...'Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu ve çarpıcı açıklamalar yaptı.
  • Beşiktaş'ta Talisca kararı! 4 taksitte...14 Aralık 2017 Perşembe 15:13
  • G.Saray sol kanadını Arjantin'de buldu!14 Aralık 2017 Perşembe 14:44
  • Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!14 Aralık 2017 Perşembe 14:22
  • Sofuoğlu'nun rakipleri belli oldu14 Aralık 2017 Perşembe 14:21
  • Arda Turan'ın yerine yeni Türk!14 Aralık 2017 Perşembe 13:36
  • G.Saray'dan son dakika Arda açıklaması!14 Aralık 2017 Perşembe 11:51
  • Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği dörtlü14 Aralık 2017 Perşembe 11:48
  • Olay iddia! Her şeyi Fatih Terim kurguladı!14 Aralık 2017 Perşembe 11:00
  • Cenk Tosun'un yerine dünya yıldızı geliyor!14 Aralık 2017 Perşembe 10:52
  • Valbuena performansıyla büyüledi14 Aralık 2017 Perşembe 10:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri