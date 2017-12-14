Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe müjdeleri verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda yaptığı konuşmada TOBB Başkanına seslenerek "Büyüme oranımız ikiye katlandığına göre, TOBB gibi kurumlarımız artı 2 istihdam sağlamak için çalışma yapmalı. İş adamlarımıza sesleniyorum: Var mıyız? Eğer artı 2 istihdamı sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletip yayacak, kıskananları çıldırtacaktır."dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"1.5 MİLYON İSTİHDAM"

"2017'nin başından beri 1.5 milyon istihdam sağlanması ülkemiz için bir rekordur. İstihdam seferberliğine katkı yapan herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Bizim için büyümenin en önemli göstergelerinden biri de istihdamdır. İstihdama katkı yapmayan büyüme tabana yayılmıyor demektir.

"GÖLGE ETMESİNLER YETER"

Ülkemizin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyümesine dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1.5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini elbette beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar, vaktimizi boşa harcamasınlar yeter.

Biz milletimizle el ele verir, tüm engelleri aşarak hedeflerimize ulaşırız. İstihdam seferberliğinde elde ettiğimiz neticede devletimizin sağladığı teşvikler elbette önemlidir. İstihdam seferberliğimize katılarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapan iş dünyamızın tüm mensuplarına, bakanlığımızın ve birliğimizin yönetimlerine, valilerimize, katkı sağlayan herkese bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Umulmadık bir şekilde kaybettiğimiz İstanbul Ticaret Odası Başkanımız, aynı zamanda partimizin kurucularından dostumuz, kardeşimiz İbrahim Çağlar kardeşime Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

TOBB'A ÇAĞRI

2023 projelerimiz ile somutlaştırdığımız bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmanın yolu kendimizi geliştirmekten geçiyor. Ülkemizin bu yıl ilk 3 çeyreğinden elde ettiği ortalama yüzde 7.4'lük büyüme oranı, hedeflerimiz doğrultusunda büyüdüğümüzü gösteriyor. İnşallah yıl sonunda da bu düzeyde bir oranı tutturacağımıza inanıyorum. Bizim için büyümenin en önemli göstergelerinden biri de istihdam.

ARTI 2 ÇAĞRISI

TOBB, yılbaşında kendisinde bütün üyelerimizin +1 istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre eğer biz +2 istihdam sağlayacak olur isek, bu ülkemizin büyüme oranını daha genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır.

Her müessesimiz 2'şer kişi istihdam edecek olur ise yüzde 11.1'i yükseltmeye devam ederiz. Bu neyi getiriyor biliyor musunuz? Halkımın iş verenlere olan muhabbetini ve sevgisini de artıracaktır. Bu devlet millet kaynaşmasını daha da artıracaktır.

Bu sözü sizlerden almış olmam, bizi izleyen vatandaşları da inanıyorum ki coşturdu. Hele hele taşeronluk konusunun ortadan kalktığı bir dönemde böyle bir adımı atıyor olmamız bambaşka bir coşku getirecektir.

Çünkü taşeronculuk ne idi, komisyonculuktu. Artık böyle bir sorunu olmayacak. Bitti. Artık işçi olarak bu taşeronların yanında çalışanların hepsi istihdam edilecek. Bir derdi kalmadı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

SÜREÇ ÇOK DAHA İYİ BİR SÜREÇ OLACAK

Şu an inanıyorum ki artık yeni süreç çok daha iyi bir süreç olacak. Taşerona giden, direkt işçi kardeşime gidecek. Burada bir ricam şu, işverenler de bu konuda inanıyorum ki çok daha insaflı ve işçisinin yanında olacak, onlara hazırlayacağı imkanla beraber veren el alan elden hayırlı olur.

Çok verdim, böyle nasıl çalışayım demeyin. İnanın, verdiğiniz kazandığınızdır. Hiç endişeniz olmasın. Bu konuda rahat olun. Bu teşvikler belirlenirken öncelikle işverenlerin taleplerine bakılıyor.

Gençler, kadınlar ve engelliler ile ilgili hassasiyetimiz de önemli rol oynuyor. Stratejik öncelik olarak belirledik. İmalat ve bilişim sektöründe işverenler, asgari çalışanlar için prim desteği alıyordu.

Prime esas kazanç sistemi getiriyoruz. Ek istihdamda 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler de sigorta primi teşvikine dahil edilecek. 2017'de çalışan başına 773 liradan 1.884 liraya kadar olan prim desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da devam edecek.

18-25 yaş arası gençler, kadınlar ve engelliler 1.5 yıl süre ile bu durumdan yararlanabilecekler. Yeni asgari ücrete göre bu rakamlar düzenlenecek. Bu teşvikin 2020 yılına kadar süreceğini de belirtmek istiyorum.

ESNAFA BİR SENDEN BİR DEVLETTEN MÜJDESİ

Bir başka teşvik uygulamamız da enasflarımızla ilgilidir. Esnaflarımız ekonomik saldırıları en ön safta göğüsleyen ekmek tekneleri ile sahip çıkan vatandaşlarımızdır.

15 Temmuz'daki kahramanlıkları ve cesaretlerini unutmadığımız esnaflarımza bir müjdemiz var.

Önümüzdeki yıl 3 ve daha az çalışanı olan esnafların sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve verginin bir ayını kendileri bir ayını da devlet ödeyecek.

Esnaflarımıza, imalatçılarımıza, küçük işletmelerimize bir ay senden bir ay bizden diyoruz. 12 ay süre ile devam edecek.

İşbaşı eğitim de önemli konuların başında. İşçinizi kendiniz yetiştirin sloganı ile İŞKUR tarafından uygulanan programın süresini bilişim ve imalat sektörü için 3 aydan 6 aya kadar çıkarıyoruz. Diğer sektörler için 3 ay olarak devam edecek. Günlük 54 liraya kadar cep harçlığı vereceğiz ve sigorta primlerini de karşılayacağız.

Siber güvenlik, bulut bilişim gibi alanlardaki işbaşı eğitimlere katılan 18 ila 29 yaş arası gençlerimizin 9 aya kadar olan 75 lira cep harçlığı almalarını sağlayacağız.

Kadınlara ayrı bir yer veriyoruz. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek kurslara 2 ila 5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım masrafı vereceğiz. Mesleki eğitim programlarında da revizyona gidiyoruz.

ÖZEL SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ

Çelişkileri ortadan kaldırmak için özel sektör ile işbirliği yapıyoruz. Yurtdışından çalıştırmak için şoför getiriyorlar. İş makinelerinde çalıştırmak için operatör getiriyorlar. Mesleki eğitim ve beceri geliştirme projesi adı ile işveren örgütleri ile bu programları birlikte düzenleyen sistemi hayata geçiriyoruz.

İşverenlerin talebine göre programın içeriği oluşturulacak. Teoriyi ve pratiği birleştiren yeni bir uygulamaya geçiriyoruz. 2 yıl süre ile uygulanacak. 8 aya kadar sürelerle katılımcılara günlük 54 lira da cep harçlığı vereceğiz.

KUPON YÖNTEMİ ADI İLE PİLOT UYGULAMA BAŞLATIYORUZ

İşverenlerimizden gelen talepler doğrultusunda yeni birtakım düzenlemelere gidiyoruz. İstihdam ve eğitim kapsamında, kupon yöntemi adı ile pilot uygulama başlatıyoruz. Eleman temininde güçlük çekilen ve uzmanlık gerektiren sektörlerde, esnek bir şekilde eğitim alabilmelerini sağlıyoruz.

Bu eğitim ücretlerini de devlet karşılayacak. Yetimlerin inancımız ve kültürümüzde ayrı bir yeri var. 18-25 yaş aralığında öğrenci olup, çalışmaya başklayanların yetim ödemeleri kesiliyor. Aylıkları devam etmesini sağlıyoruz.

YEŞİL PASAPORT SAHİPLERİ GENÇLER

Yeşil pasaport sahipleri gençler, artık çalışmaya başlasalar da 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler."(Mevcut uygulamada yeşil pasaport sahibi gençlerin çalışmaya başlamaları durumunda bu hakları kayboluyordu.)