14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Kayserispor son 16'ya kalmayı başardı

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Kayserispor son 16'ya kalmayı başardı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor son 16'ya kaldı.
Kayserispor son 16'ya kalmayı başardı Kayserispor son 16'ya kalmayı başardı Kayserispor son 16'ya kalmayı başardı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur mücadelesinde 2.Lig Kırmızı Grup temsilcisi Eyüpspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Esenler Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı. Mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 49'da Deniz Türüç tabelayı değiştirdi. Geoffrey Bia 74'te skoru 2-0'a taşıdı.

Alınan bu sonucun ardından, ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi de alarak adını son 16'ya yazdırmış oldu.

Stat: Esenler

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, İlker Takpak

Eyüpspor: Mahmut Demirgan, Murat Akçay (Dk. 64 Erhan Aydın), Naci Bayraktaroğlu, Dede Çelik, Vahit Yaşar, Bilal Gülden (Dk. 79 Berkan Burak Turan), Gencay Erten, Yüksel Kayaalp, Mehmet Tosun (Dk. 79 Erkan Yetişmiş), İsmail Ayaz, Kubilay Akyüz

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Erdal Öztürk, Levent Gülen, Şamil Cinaz, Atila Turan, Espinoza, Boldrin (Dk. 46 Badji), Deniz Türüç ( Dk. 59 Mendes), Erkan Kaş, Meleg (Dk. 24 Gyan), Bia

Goller: Dk. 49 Deniz Türüç, Dk. 73 Bia (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Dede Çelik, Dk. 90 Yüksel Kayaalp (Eyüpspor)

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