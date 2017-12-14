Kayserispor son 16'ya kalmayı başardı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur mücadelesinde 2.Lig Kırmızı Grup temsilcisi Eyüpspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.
Esenler Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı. Mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 49'da Deniz Türüç tabelayı değiştirdi. Geoffrey Bia 74'te skoru 2-0'a taşıdı.
Alınan bu sonucun ardından, ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi de alarak adını son 16'ya yazdırmış oldu.
Stat: Esenler
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, İlker Takpak
Eyüpspor: Mahmut Demirgan, Murat Akçay (Dk. 64 Erhan Aydın), Naci Bayraktaroğlu, Dede Çelik, Vahit Yaşar, Bilal Gülden (Dk. 79 Berkan Burak Turan), Gencay Erten, Yüksel Kayaalp, Mehmet Tosun (Dk. 79 Erkan Yetişmiş), İsmail Ayaz, Kubilay Akyüz
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Erdal Öztürk, Levent Gülen, Şamil Cinaz, Atila Turan, Espinoza, Boldrin (Dk. 46 Badji), Deniz Türüç ( Dk. 59 Mendes), Erkan Kaş, Meleg (Dk. 24 Gyan), Bia
Goller: Dk. 49 Deniz Türüç, Dk. 73 Bia (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Dede Çelik, Dk. 90 Yüksel Kayaalp (Eyüpspor)