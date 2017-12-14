İsrail'e bir darbe de Almanlardan

Yapılan araştırmaya göre Almanların çoğunluğu, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanınmasını istemiyor.

Civery adlı kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından Alman "Die Welt" gazetesinin girişimi ile internet kullanıcıları arasında yapılan bir anketin sonuçlarına göre Almanların yüzde 64'ü, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak tanınması yönünde ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararı Alman hükümetinin kabul etmesini istemiyor.

'ALMAN HÜKÜMETİ KABUL ETMEMELİ'



Bu kişilerin yüzde 48'i Alman hükümetinin söz konusu kararı "hiçbir şart altında" kabul etmemesi gerektiğini belirtirken, yüzde 9'u da bu konuda çekimser olduğunu ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 27'si Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak kabul edilmesini isterken, bu kişilerin yüzde 19'u da "karar mutlaka kabul edilmeli" şeklinde görüş bildirdi.

Sonuçların yaş gruplarına göre büyük farklılıklar göstermediği ve her yaş grubundaki insanların çoğunlukla Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasına karşı çıktığı belirtilen anket sonuçlarında, özellikle 65 yaşın üzerindeki vatandaşların yüzde 70'inin Trump'ın kararına karşı durduğu kaydedildi.