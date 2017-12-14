Hindistan'ın Mutluluk Bakanı cinayetten aranıyor!

Hindistan'ın orta kesimlerindeki Madhya Pradesh eyaletinin Mutluluk Bakanı Lal Singh Arya'nın, bir cinayet soruşturmasında şüpheli olarak arandığı belirtildi.

Polis, mahkemenin gözaltına alınmasına karar verdiği Arya'nın Salı gününden bu yana kayıp olduğunu açıkladı.

Daha önce suçlamaları reddeden Arya, bir muhalif siyasetçinin 2009'da öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Madhya Pradesh, Hindistan'da Mutluluk Bakanlığı bulunan ilk ve tek eyalet. Bharatiya Janata Partisi öncülüğündeki eyalet yönetimi, bu bakanlığı 2016'da kurmuş ve görevini "insanların kendi iç refah potansiyelinin farkına varabileceği bir ekosistem yaratarak vatandaşların mutluluğunu ve hoşgörüsünü garanti altına almak" diye tanımlamıştı.

Olıuşturulmasından bu yana Mutluluk Bakanı olarak görev yapan Arya, havacılık, genel idare ve kastların ve kabilelerin refahından da sorumlu kurumların başında.

Arya'nın 19 Aralık'ta mahkemeye çıkması gerekiyor.

Bir polis yetkilisi ise yaptığı açıklamada "Polis ekipleri kendisini arıyor, mahkemeye kadar bulacağımızdan eminim" dedi.

70 milyon nüfuslu Madhya Pradesh, Hindistan'ın en büyük ikinci eyaleti.