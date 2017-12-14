14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Google'da kafa karıştıran çeviri: 'Pe Pe Pe... İsrail'

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Google Translate üzerinden Somali dili seçilerek sırayla ‘pe pe pe pe’ yazmaya başladığınızda İsrail propagandası içeren bir çok farklı ifade ortaya çıkıyor.
Google'da kafa karıştıran çeviri: 'Pe Pe Pe... İsrail'
Google'da kafa karıştıran çeviri: 'Pe Pe Pe... İsrail' Google'da kafa karıştıran çeviri: 'Pe Pe Pe... İsrail' Google'da kafa karıştıran çeviri: 'Pe Pe Pe... İsrail'

Google’ın çeviri sitesi,'google translate'te garip bir durum ortaya çıktı.Sosyal medya kullanıcıları tarafından keşfedilen ilginç olay büyük tepkiler çekmeye başladı. Somali dilinde arka arkaya ‘pe pe pe pe’ yazdığınız zaman karşılaşılan İsrail ile ilgili gittikçe garipleşen cümleler ortaya çıkıyor.

İlk olarak 3 hafta önce yayınlanan bir YouTube videosuyla gündeme gelen konu üzerine Reddit isimli sitede tartışmalar başladı. Somali dili seçilerek arka arkaya yazılan ‘pe pe pe pe’ler bir çok dilde aynı anlama gelen sonuçlar veriyor. Bu sonuçlardan bazılarında ‘İsrail topraklarında yaşayan bütün ulusların bir halkı’, ‘Amerika Birleşik Devletleri'nin babası |’, ‘Ehud halkına ibadet etmek ve İsrail halkından hoşlanmak istiyorum’ gibi cümleler bulunuyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü işgalci İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Google’da Kudüs araması yapıldığı zaman İsrail’in başkenti sonucu da çıkıyordu.

Bu konu hakkında Google tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bazı sosyal medya kullanıcılarına göre ortaya çıkan sonuçlar İsrail’in propagandası olarak yorumlanıyor. Bazı kullanıcılar ise bunun tamamen bir şaka olabileceğini belirtmiş.

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