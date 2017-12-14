Hunharca işlenen cinayetin sır perdesi aralandı

Karabük’te yalnız yaşadığı evinde defalarca bıçaklanarak hunharca katledilen 89 yaşındaki Recep Serdar’ın katilleri polis ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalandı.

Geçtiğimiz Pazar günü Karabük mahallesi Kardeş sokaktaki evinde boynundan ve vücudundan bıçaklanarak öldürülmüş vaziyette, aynı adı taşıyan torunu Recep Serdar tarafından bulunan 89 yaşındaki Recep Serdar'ın katil zanlıları Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Evinde bıçaklanarak öldürülen 89 yaşındaki Recep Serdar’ın cinayetini aydınlatmak için Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından çok yönlü yapılan araştırmanın sonucunda cinayeti eve temizliğe gelen kız ve dayısı tarafından işlendiği ortaya çıktı.

“Cüzdanından alınan para ölüme götürdü”

Eşi ve kızı öldükten sonra yalnız yaşayan Recep Serdar’ın evine 2 yıldan bu yana temizliğe gittiği öğrenilen 19 yaşındaki Sibel H., son olarak geçtiğimiz hafta sonu dayısı Alaattin K. (40) ile yaşlı adamın evine temizliğe gitti. Bu sırada evde yaşlı adama ait olan cüzdanı fark eden dayı Alaattin K. içerisinden bir miktar parayı alarak cebine attı. Bir müddet sonra cüzdanında parasının eksik olduğunu fark eden yaşlı adam parasının geri verilmesini istedi. Dayı Alaattin K. ile yaşlı adam arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Sibel H. mutfaktan altığı ekmek bıçağı ile yaşlı adamın boynundan yaraladı. Bu sırada yere düşen Serdar’ı, Alaattin K. üzerinde bulunan bıçakla boynundan ve karnından bıçakladı. Yaşlı adam olay yerinde can verdikten sonra dayı ve yeğeni etrafı temizledikten sonra olayda kullandıkları ekmek bıçağı ve temizlik yaptıkları bezleri poşet içine koyarak olay yerinden uzaklaştı.”

“Suçunu itiraf etti”



Elde edilen deliller çerçevesinde Sibel H., polis ekiplerince merkeze bağlı Cumayanı köyündeki evinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Sibel H. Olayı inkar etse de çapraz sorguda suçunu itiraf ederek yaşananları tek tek anlatı. Kendisinin mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile yaşlı adamın boynundan yaraladığını daha sonra ise dayısının üzerinden çıkarttığı bıçakla defalarca boynundan ve bir kez de karnından bıçakladığını suç aletlerini ise evinde sakladığını söyledi. Ekipler evde yaptıkları ilk incelemede suç aletlerini bulamadığı öğrenildi.



“Dayı hastanede yakalandı”



Sibel H.’nin ifadesi doğrultusunda dayı Alaattin K.’nin peşine düşen ekipler, şahsın bir hırsızlık olayında ayağını kırdığını ve hastanede olduğunu tespit edince, orada kıskıvrak yakalandı. Kırılan ayağı nedeniyle hastanede ameliyata alınan Alaatin K.’nın hastanede tedavisi devam ederken, mahkemeye sevk edilen Sibel H. tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Vatan