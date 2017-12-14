İsmail Heniyye bugün Hamas'ın 30. yılı etkinlikleri dahilinde düzenlenen mitingde dünyaya seslendi.

Bugün Hamas'ın kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinlikleri yapıldı. Sabah saatlerinde Kassam Tugayları Gazze sokaklarında boy gösterdi, direnişte kullanılan yerli yapım silahlar sergilendi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyyeetkinlikler çerçevesinde düzenlenen mitingde konuştu. Konuşmasında Kudüs'ün gasp edilmesine izin verilmemesi için bütün dünyaya çağrıda bulundu.

Abd'nin Kudüs kararı hakkında "Bu anlaşma Filistin’in kaderi için Balfour deklarasyonundan daha az önemli değildir." ifadelerini kullandı."Tarihte ilk defa İsrail ve Amerika dünyayla karşı karşıya geliyor. Bu da işgal devletinin Avrupa’da bile statüsünü koruyamadığını gösteriyor."dedi.

"İsrail diye bir devlet yok ki başkenti Kudüs olsun!"

"Kudüs’ümüzü bizden alıp kimliğimizi değiştirecek hiçbir güç yok. Canımız, malımız, evimiz Aksa Camii’ne feda olsun. Biz Kudüs’ün koruyucularıyız!Yemin ederim ki şu “asrın anlaşması” dedikleri şeyin hayata geçmesi için önce kafamın bedenimden kopması lazım."

Ümmeti ve Hıristiyan dünyasını direnişe çağırdı

"Ümmetten her hafta Cuma gününü Kudüs için Öfke Cuması yapmaya çağırıyorum. Kudüs anlaşması düşene kadar konuşmalar, etkinlikler yürüyüşler yapmaya davet ediyorum. Kudüs Müslümanların ve Hıristiyanlara emanettir. Papaya ve Hıristiyanlara bir Pazar günü ayinini Kudüs’e adamaya çağırıyorum."

Uzlaşıya devam!

Hamas, ulusal uzlaşıya sadıktır. Geçtiğimiz ay uzlaşmada önemli adımlar aldık. Halkımıza iyi bir hayat sunmalıyız. Filistin halkı olarak intifada ve İsrail’e karşı direniş için tek bir yolda buluşmalıyız.