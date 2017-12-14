14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

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Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı.
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre ve varlık alım programının ötesinde mevcut seviyelerde kalmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Aylık net varlık alım miktarının Ocak 2018'den itibaren aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, programın gerekmesi halinde daha da uzatılabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda sürekli bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda ECB Yönetim Konseyi'nin programın boyutunu veya süresini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

ECB, ekim toplantısında faiz oranlarını değiştirmezken, bu ayın sonuna kadar aylık 60 milyar avro olan net varlık alım miktarını ise Ocak 2018'den itibaren aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam ettirme kararı almıştı.

ECB Başkanı Mario Draghi, alınan kararlara ilişkin Türkiye saatiyle 16.30'da Frankfurt'ta düzenlenecek basın toplantısında konuşacak, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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