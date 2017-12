52,4 milyar dolarlık dev satın alma gerçekleşti

Disney, 52.4 milyar dolar hisse bedeli ve 13.7 milyar dolar not borç olmak üzere satın alma için 66 milyar dolar ödeyecek.

Walt Disney ve Fox arasındaki, eğlence ve medya sektöründe uzun süredir beklenen satın alma resmen gerçekleşti. Walt Disney tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 52.4 milyar dolar karşılığında kesin olarak anlaşmaya varıldı.

Walt Disney, medya dünyasında taşları yerinden oynatabilecek anlaşma kapsamında 21st Century Fox şirketine ait kablolu ve uluslararası TV operasyonlarının yanı sıra Twentieth Century Fox Film ve TV stüdyolarının ve tüm varlıklarının da sahibi olacak.

Disney, bu satın almayla tüm dünyadaki müşterilerine daha iyi içerik yaratmak ve daha fazla merak uyandıran eğlence deneyimi nerede ve nasıl isterse müşterilerine sunmayı amaçlıyor.

Walt Disney, bu kapsamda ilk icraat olarak 21st Century Fox ile aralarında Fox News, Fox Business Network, FS1, FS2 ve Big Ten Network gibi platformları bünyesinde barındıran FOX yayın ağı ve istasyonlarını ayıracağını ve bunları yeni bir şirkete aktaracağını açıkladı.

Anlaşma kapsamında 21st Century Fox, sahip olduğu her bir hisseye karşılık, vergi vb. yasak yükümlülüklere ayarlanabilme koşuluyla 0.2475 Disney hissesi alacak. Disney ise 21st Century Fox'un yaklaşık 13.7 milyar dolar tutarındaki net borcunu da üstlenecek. İşlemin toplam büyüklüğü böylelikle 66.1 milyar dolar olacak.

Disney, anlaşmayla 21st Century Fox'un dünya çapında bilinen Avatar, The Simpsons, Modern Family, X-Men, Fantastic Four, The Grand Budapest Hotel, Hidden Figures, Gone Girl, The Shape of Water ve The Martian gibi pek çok yapımının da haklarına sahip olmuş olacak.

FX Networks, National Geographic Partners, Fox Sports, gibi pek çok kanalın yanı sıra, şirketin Netflix muadili online içerik platformu Hulu ve Sky'daki yüzde 39 hisse de Walt Disney bünyesine geçecek.