Putin: Acısını en çok Türkiye çekti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl sonunda gerçekleşen kapsamlı basın toplantısında Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Televizyon kanalları tarafından canlı yayınlanan konferansa çok sayıda gazeteci katıldı.

Kremlin'den yapılan bir açıklamaya göre, bu yılki basın toplantısını, AFP haber ajansı, Bloomberg haber ajansı, CNN televizyonu, The Guardian gazetesi, Şinhua haber ajansı gibi büyük yabancı basın kuruluşlarının yanı sıra bir dizi yerel ajansın muhabirleri de izliyor.

PUTİN: SURİYE'DEKİ KRİZİN ACISINI EN ÇOK ÇEKEN TÜRKİYE

Putin, Suriye'de 2011'den beri süren kriz hakkındaki bir soruya, ''Bunun acısını en çok çeken Türkiye. Zira Türkiye, çok sayıda Suriyeli göçmeni kabul ediyor'' yanıtını verdi.

Putin ayrıca, Rusya'nın göçmen sorununun çözülmesine yardım etmek istediğini söyleyerek, Suriye'deki krizi Şam'ın yalnız başına çözemeyeceğini, bunun uluslararası toplumun ortak çabasını gerektirdiğini belirtti.