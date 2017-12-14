Süper Lig ekibine kupada büyük şok!

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan İstanbulspor, deplasman golü kuralıyla son 16 turuna yükseldi.
31. dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında Zafer Şensoy, topu ceza sahası içerisinde İbrahim Halil Çolak'la buluşturdu. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
Karşılaşma, İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İstanbulspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey
İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Wellington, Orhan Aktaş, Kubilay Aktaş, Eslem Öztürk, Muhammed Demirci (Dk. 60 Cajic), Zafer Şensoy (Dk. 81 Ali Dere), İbrahim Halil Çolak, Bougouhi (Dk. 65 İbrahim Yılmaz)
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Hakan Aslantaş, Tayyib Talha Sanuç, Barış Başdaş, Ibanez, Traore, Skulason, İlhan Depe (Dk. 67 İshak Doğan), Bliznichenko (Dk. 46 Serdar Deliktaş), Torje, Seleznov (Dk. 53 Osman Çelik)
Gol: Dk. 31 Ibrahim Halil Çolak (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Bougouhi, Dk. 69 Orhan Aktaş, Dk. 90+2 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 25 Seleznov, Dk. 88 Barış Başdaş (Kardemir Karabükspor)