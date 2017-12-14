14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Yemen'de çuvallayan BAE ve Suud'dan ilginç hamle

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Yemen'de Ali Abdullah Salih'in öldürülmesinin ardından BAE ve Suudi Arabistan, Yemen Islah Hareketi lideri ile biraraya geldi.
Yemen'de çuvallayan BAE ve Suud'dan ilginç hamle
Yemen'de çuvallayan BAE ve Suud'dan ilginç hamle Yemen'de çuvallayan BAE ve Suud'dan ilginç hamle Yemen'de çuvallayan BAE ve Suud'dan ilginç hamle

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ve BAE prensi Muhammed bin Zayed Riyad'da Yemen Islah Hareketi lideri ile biraraya geldi.
 
Yemen'deki son durumun değerlendirildiği toplantıya Suudi Arabistan ve BAE'den üst düzey katılım gerçekleşti.
 
Yemen'de devrik lider Ali Abdullah Salih'in öldürülmesinin ardından sahada kendisine destek arayan Suud ve BAE'nin Islah Hareketi ile biraraya gelmesi dikkat çekti.
 
1990'lı yıllarda kurulan Yemen Islah Hareketi ülkenin önde gelen muhalif partilerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Islah Hareketi'nin Suudi Arabistan ve BAE tarafından 'terör örgütü' olarak görülen Müslüman Kardeşler Cemaati ile yakın ilişkisi bulunuyor.

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