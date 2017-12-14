14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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İsrailli Bakan'dan 'Gazze' provokasyonu

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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İstanbul'daki Kudüs zirvesinin ardından askeri birlikleri ziyaret etti.
İsrailli Bakan'dan 'Gazze' provokasyonu
İsrailli Bakan'dan 'Gazze' provokasyonu İsrailli Bakan'dan 'Gazze' provokasyonu İsrailli Bakan'dan 'Gazze' provokasyonu

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme girişime tüm dünyadan tepkiler yükselirken, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrasında Kudüs zirvesi ile olağanüstü toplandı. Toplantıda Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti ilan edilirken ABD ve İsrail sert bir şekilde eleştirildi. 

LİBERMAN'DAN BİRLİKLERE ZİYARET

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, yaşananların ardından askeri birlikleri teftiş etti. Liberman burada yaptığı açıklamada "Askerimiz Gazze cephesinde her türlü senaryoya hazır" dedi. 

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıma kararı alınmasının ardından ilk kez konuşan "Bu açıklamalar bizi etkileyemedi. Sonuçta gerçek kazanacak ve birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp büyükelçiliklerini bu şehre taşıyacak. İsrail'in başkenti Kudüs'tür ve bu kutsal şehirde tüm inançlara ibadet özgürlüğü sunuyoruz. Filistinliler bu gerçeği kabul ederek aşırıcılık yerine barış için çalışsa iyi eder" demişti.

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