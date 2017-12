Bakanlık sokakta çalıştırılan 5 bin çocuğa ulaştı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, eğitim çağını tamamlayan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi, madde kullananların tedavilerinin yapılması, çocukların sokaktan çekilerek psikososyal destek hizmetlerinden yararlandırılması yönünde çalışmalar ile ailelere dönük bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda, çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın ve sosyal sorumluluğun artırılması amacıyla haziran ayında sokakta çalıştırılan çocuklar için yeni bir uygulama başlatıldı.

Çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesi ile mücadele kapsamında, sosyal hizmet merkezleri bünyesinde ilgili kurumlarla iş birliği içinde devam eden çalışmalarla, çocukların sokakta çalıştırılmasının engellenmesi, sokakta karşılaşabilecekleri risklerden korunmaları, eğitim hayatlarına devam etmeleri ve ailelerinin yanına döndürülmeleri sağlanıyor.

Aile odaklı yürütülen çalışmalarla, çocuklar ve aileleri sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi hizmetlerden yararlandırılıyor.

819 ÇOCUĞUN AİLESİNE REHBERLİK HİZMETİ VERİLDİ

"Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" olan 12 Haziran'da alınan bu alandaki hizmetlerin hızlandırılması kararı sonrasında 64 ilde oluşturulan 111 mobil ekiple, son 6 aylık dönemde müdahale edilen çocuk sayısı 5 bin 69'a ulaştı.

Yapılan hukuki işlemler sonucunda 115 çocuğun ailesi hakkında da adli işlem başlatıldı. 2 bin 875 çocuk hakkında ise eğitim, rehberlik ve danışmanlık tedbiri alındı.

Bin 86 çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti ya da sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile destek sağlandı. Ayrıca 819 çocuğun ailesine yönelik rehberlik hizmeti de verildi.

Söz konusu çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 174 çocuk bakım kuruluşlarına alındı.

"Ailelere sosyal ve ekonomik destek sağlıyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuyla ilgili Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle veya farklı sebeplerle sokaklarda çalışmaya itilen, eğitim hayatları sekteye uğrayan çocukların okullarına devam edebilmeleri için ailelere sosyal ve ekonomik destek sağladıklarını belirtti.

Kaya, "Her çocuğun ailesi yanında hayatına devam etmesi için Bakanlık olarak her türlü desteği veriyoruz. Ancak bakımı aile yanında mümkün olmayan çocuklarımızı devlet koruması altına alıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak çocuklarımızın eğitim hayatlarına sorunsuz bir şekilde devam etmeleri ve her türlü tehlikeden uzak tutulmaları en önemli önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.