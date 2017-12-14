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Bakanlık sokakta çalıştırılan 5 bin çocuğa ulaştı

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Bakanlık sokakta çalıştırılan 5 bin çocuğa ulaştı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca haziran ayında başlatılan uygulamayla müdahale edilen çalıştırılan ve ya dilendirilen çocuk sayısı 5 bin 69 oldu.
Bakanlık sokakta çalıştırılan 5 bin çocuğa ulaştı Bakanlık sokakta çalıştırılan 5 bin çocuğa ulaştı Bakanlık sokakta çalıştırılan 5 bin çocuğa ulaştı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, eğitim çağını tamamlayan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi,  madde kullananların tedavilerinin yapılması, çocukların sokaktan çekilerek  psikososyal destek hizmetlerinden yararlandırılması yönünde çalışmalar ile  ailelere dönük bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda, çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi konusunda  toplumsal farkındalığın ve sosyal sorumluluğun artırılması amacıyla haziran  ayında sokakta çalıştırılan çocuklar için yeni bir uygulama başlatıldı.

Çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesi ile mücadele  kapsamında, sosyal hizmet merkezleri bünyesinde ilgili kurumlarla iş birliği  içinde devam eden çalışmalarla, çocukların sokakta çalıştırılmasının  engellenmesi, sokakta karşılaşabilecekleri risklerden korunmaları, eğitim  hayatlarına devam etmeleri ve ailelerinin yanına döndürülmeleri sağlanıyor.

Aile odaklı yürütülen çalışmalarla, çocuklar ve aileleri sağlık,  eğitim ve sosyal yardım gibi hizmetlerden yararlandırılıyor.

819 ÇOCUĞUN AİLESİNE REHBERLİK HİZMETİ VERİLDİ

"Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" olan 12 Haziran'da alınan bu  alandaki hizmetlerin hızlandırılması kararı sonrasında 64 ilde oluşturulan 111  mobil ekiple, son 6 aylık dönemde müdahale edilen çocuk sayısı 5 bin 69'a ulaştı.

Yapılan hukuki işlemler sonucunda 115 çocuğun ailesi hakkında da adli  işlem başlatıldı. 2 bin 875 çocuk hakkında ise eğitim, rehberlik ve danışmanlık  tedbiri alındı.

Bin 86 çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti ya da  sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile destek sağlandı. Ayrıca 819 çocuğun  ailesine yönelik rehberlik hizmeti de verildi.

Söz konusu çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 174  çocuk bakım kuruluşlarına alındı.

"Ailelere sosyal ve ekonomik destek sağlıyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuyla  ilgili Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle veya  farklı sebeplerle sokaklarda çalışmaya itilen, eğitim hayatları sekteye uğrayan  çocukların okullarına devam edebilmeleri için ailelere sosyal ve ekonomik destek  sağladıklarını belirtti.

Kaya, "Her çocuğun ailesi yanında hayatına devam etmesi için Bakanlık  olarak her türlü desteği veriyoruz. Ancak bakımı aile yanında mümkün olmayan  çocuklarımızı devlet koruması altına alıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı olarak çocuklarımızın eğitim hayatlarına sorunsuz bir şekilde devam  etmeleri ve her türlü tehlikeden uzak tutulmaları en önemli önceliğimizdir."  ifadelerini kullandı.

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