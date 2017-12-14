14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 109.763 1.49
  • Altın: 156,028 1.39
  • Dolar: 3,8695 0.97
  • Euro: 4,5705 1.40

Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haber

»
Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti.
Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haber Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haber Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haber

Tahkim Kurulu'nun kararı şöyle;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 07.12.2017 tarih ve E.2017-2018/419 - K.2017-2018/484 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Okul Açık Kale Arkası C,D,E,F; Migros Kale Arkası C,D,E,F,L,M bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haberTahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haberTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti.
Galatasaray moral yemeğinde kenetlendiGalatasaray moral yemeğinde kenetlendiGalatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi teknik ekip ve futbolcularla moral yemeğinde buluştu.
Süper Lig ekibine kupada büyük şok!Süper Lig ekibine kupada büyük şok!TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında, Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'u evinde 1-0 mağlup etti.
Kayserispor son 16'ya kalmayı başardıKayserispor son 16'ya kalmayı başardıZiraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor son 16'ya kaldı.
Galatasaray'dan MHK'ye hakem isyanı!Galatasaray'dan MHK'ye hakem isyanı!Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları maça hakem Ali Palabıyık'ın atanmasına tepki gösterdi.
Ümit Özat: 'Ölmemi istiyorlar...'Ümit Özat: 'Ölmemi istiyorlar...'Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu ve çarpıcı açıklamalar yaptı.
  • Beşiktaş'ta Talisca kararı! 4 taksitte...14 Aralık 2017 Perşembe 15:13
  • G.Saray sol kanadını Arjantin'de buldu!14 Aralık 2017 Perşembe 14:44
  • Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!14 Aralık 2017 Perşembe 14:22
  • Sofuoğlu'nun rakipleri belli oldu14 Aralık 2017 Perşembe 14:21
  • Arda Turan'ın yerine yeni Türk!14 Aralık 2017 Perşembe 13:36
  • G.Saray'dan son dakika Arda açıklaması!14 Aralık 2017 Perşembe 11:51
  • Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği dörtlü14 Aralık 2017 Perşembe 11:48
  • Olay iddia! Her şeyi Fatih Terim kurguladı!14 Aralık 2017 Perşembe 11:00
  • Cenk Tosun'un yerine dünya yıldızı geliyor!14 Aralık 2017 Perşembe 10:52
  • Valbuena performansıyla büyüledi14 Aralık 2017 Perşembe 10:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri