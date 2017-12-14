FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütünün şifreli haberleşme programı bylock kullandıkları tespit edilen üyelerine yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya, Malatya, Kırıkkale ile birlikte 8 ilde ve 36 ayrı noktada 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor
14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
- 'TİKA görevlisi İsrail'de tutuklu'Tesla'nın TIR'ına yeni rakip: Thor8 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı...Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haberBakanlık sokakta çalıştırılan 5 bin çocuğa ulaştıABD'den Kudüs açıklaması! Trump göremeyecekMelek annenin gözyaşları! Çocuğumu kurtarınGalatasaray moral yemeğinde kenetlendiSüper Lig ekibine kupada büyük şok!Putin: Acısını en çok Türkiye çekti!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:41 Güneş 08:14 Öğle 13:06 İkindi 15:23 Akşam 17:44 Yatsı 19:11
- 19°C Adana
- 15°C Adıyaman
- 9°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 3°C Ankara
- 19°C Antalya
- 9°C Artvin
- 15°C Aydın
- 18°C Balıkesir
- BIST: 109.763 1.49
- Altın: 156,028 1.39
- Dolar: 3,8695 0.97
- Euro: 4,5705 1.40
8 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
8 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı...Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Bakanlık sokakta çalıştırılan 5 bin çocuğa ulaştıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca haziran ayında başlatılan uygulamayla müdahale edilen çalıştırılan ve ya dilendirilen çocuk sayısı 5 bin 69 oldu.
Melek annenin gözyaşları! Çocuğumu kurtarınKonya'nın Ereğli ilçesinde, bir buçuk yaşındaki oğlunun ilik nakli olması için 50 bin liraya ihtiyacı olan genç anne, 'Ne olursunuz çocuğumu kurtarın' dedi.
FETÖ'den kriptolara talimat! Göz göze geldikten sonra..FETÖ iddianamesinde, örgüt içerisinde "asker abisi" sıfatıyla görev yapan kişilerin sorumlu oldukları askerlerle göz göze iletişim kurarak irtibata geçtikleri bilgisi yer aldı.
Cinayet aydınlandı! Samanlıkta eşim bizi görünce..30 yaşındaki Ali Ç.'nin iple boğularak öldürüldüğü, sonra direğe bağlanarak, samanlığın ateşe verildiği davada olay aydınlatıldı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 'TİKA görevlisi İsrail'de tutuklu'
- Usturalı travesti yakalandı!
- Vicdansız sürücü kilometrelerce ata işkence etti!
- İğrenç olay okulda kustuğunda ortaya çıktı!
- Ünlü şarkıcı boşanıyor mu?
- Sevdiği kız için bu işi yapıyor...
- ABD’den gelen kargodan çıkanlar şoke etti
- Ödemeyi 17 kilo altınla yaptılar... Yakalandılar
- Oğullarını evlendirmeye geldiler ama..
- PKK katliamını önleyen takip!
- Bir taş yüzünden hayatı karardı
- 'Allah belanı versin’ diyen tanığı arıyor!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.