'TİKA görevlisi İsrail'de tutuklu'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen kendisine bağlı kurumlarının 2018 yılı bütçeleri üzerinde hükümet adına söz aldı.



Konuşmasında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) projelerinden bahseden Çavuşoğlu, TİKA'nın Tel Aviv'de ofisinin açılması konusunda çalışmalar başlatıldığını ancak sonuçlandırılamadığını belirtti.



"TİKA'nın bir mahalli görevlisi haksız iddialarla İsrail'de tutuklu bulunmaktadır. Tarih kimlerin insanlığa, kimlerin düşmanlığa hizmet ettiğini mutlaka yazacaktır." diyen Çavuşoğlu, TİKA'nın son yıllarda Kudüs'te gerçekleştirdiği projeleri sıraladı:



Kubbetü's Sahra Hilali'nin altın varaklarının yenilenmesi, Mescid-i Aksa Silsile Kubbesi çinilerinin yenilenmesi, Kudüs Özbekler Tekkesi restorasyon projesi, Kudüs Filistin Kızılayı girişinin iyileştirilmesi projesi, Mescid-i Aksa'nın abdesthanelerinin yenilenmesi, Kudüs'te Eski Şehir'de bulunan 15 tarihi ev ve 9 dükkanın restorasyonu, Filistin'de 320 konutun inşası ve teslimi...



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından dikkat çeken diğer noktalar şöyle:



- Lozan tartışmalarını bağlamından kopararak farklı bir şekilde aktarmaya çalışmak, sadece beni değil sizleri izleyen herkesi üzmektedir. (CHP'ye) Siyaset yapıyorsunuz, siyaset yaptığınız bir yerde baltayı bu kadar taşa vurur mu insan?



Bugün Yunan gazetelerini açın, siz ne söylüyorsanız aynısını söylüyorlar. Batılı bir Müslüman azınlığın hakları, hukuku var. Birisi uluslararası hukuk ve icradan bahsediyor. 'Türkiye ne yapacak? İcraya verip haciz memuru mu gönderecek Yunanistan'a?' Müftülük meselesi de bugün ortaya çıkan bir mesele değil. 1985 yılından itibaren müftülük seçimlerini uygulatmıyor. CHP'nin iktidar ortağı olduğu dönemde Hikmet Çetin Dışişleri Bakanı idi, Başbakan Yardımcısı da Erdal İnönü idi. 'O zaman Yunanistan'a niye haciz göndermediniz? Yunanistan Cumhurbaşkanının söyleyemediklerini siz söylüyorsunuz burada. 'Böyle bir şey olabilir mi?"



- FETÖ ile irtibatlı, iltisaklı olduğu belirlenen 139 vakıf kapatıldı, Vakıflar Genel Müdürlüğünde FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 31 personelin KHK ile kamu görevleri sona erdirildi.



- Tüm dünya kamuoyuna iz bırakacak bir mesaj niteliğinde, FETÖ'cü hainler tarafından bombalanan Meclisin mermer parçaları dünyanın dört bir yanındaki söz sahibi kişi ve kurumlara iletildi.