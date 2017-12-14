14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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15 merkez bankası faiz kararı verdi

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15 merkez bankası faiz kararı verdi
Piyasalar, bugün başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere 15 merkez bankasının faiz kararlarını izledi.
15 merkez bankası faiz kararı verdi 15 merkez bankası faiz kararı verdi 15 merkez bankası faiz kararı verdi

'Merkez Bankası haftası'nda en önemli viraj geçildi. Dün  ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilere paralel olarak 25 baz puan faiz artışına gitmesinin ardından bugün başta TCMBolmak üzere 15 merkez bankası faiz kararlarını açıkladı. 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) GLP faizinde 50 baz puan artışa gitti. Böylece GLP faiz oranı yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e yükseldi. Piyasa beklentisi 100 baz puan artış yönündeydi. 
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentisine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. Banka faiz oranını yüzde 0 olarak korudu. ECB ayrıca, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde -0.40, marjinal faiz oranını ise yüzde 0.25 olarak bıraktı.
 
İngiltere Merkez Bankası (BOE) beklentiyi karşıladı ve faiz oranları ile varlık alım programında değişiklik yapmadı. Ülkede politika faizi yüzde 0.5 düzeyinde.
 
Çin Merkez Bankası (PBOC) 7 günlük repo faizini 5 baz puan yükselterek yüzde 2.50'ye çıkardı. Orta vadeli kredi imkanı faiz oranı da 5 baz puan artışla yüzde 3.25 oldu.
 
Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) faiz oranı 25 baz puan artışla yüzde 1.75' yükseltti.
 
Filipinler Merkez Bankası (BSP) faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Banka gösterge olarak kullanılan borçlanma faizini yüzde 3 olarak bıraktı.
 
İsveçre Merkez Bankası gösterge 3 aylık LIBOR faiz oranının alt bandını yüzde -1.25, üst bandını yüzde -0.25 olarak bıraktı. Böylece bankanın faiz oranı yüzde -0.75 olarak kaldı.
 
Norveç Merkez Bankası (Norges) beklentiye paralel olarak faiz oranında değişikliğe gitmediğini açıkladı. Banka faiz oranını yüzde 0.50 olarak bıraktı.
 
Endonezya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi. Haftalık ters repo faizi yüzde 4.25 olarak bırakıldı.
 
Tacikistan Merkez Bankası refinansman faiz oranını yüzde 16 olarak bıraktı.
 
Bahreyn Merkez Bankası gösterge olarak kullanılan bir haftalık faiz oranı yüzde 1.50'den yüzde 1.75'e çıkardı. Banka, gecelik faiz oranını yüzde 1.25'ten yüzde 1.50'ye ve bir aylık mevduat faiz oranını yüzde 2.15'ten yüzde 2.40'a çıkardı.
 
Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası faiz oranını 25 baz puan artırdı ve yüzde 1.50'den yüzde 1.75'e yükseltti.
 
Suudi Arabistan Merkez Bankası ters repo faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 1.50 yaptı. Banka, repo faiz oranını ise yüzde 2 olarak korudu.
 
Katar Merkez Bankası faiz oranını 25 baz puan artışla yüzde 2.25'ten yüzde 2.50'ye yükseltti.
 
Kuveyt Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi. Bankanın faiz oranı yüzde 2.75 seviyesinde bulunuyor.

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