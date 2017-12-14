192 cadde ve sokağın ismi değiştirildi

İBB Meclisi, İstanbul genelindeki Gülen ve Paralel gibi kelimelerden oluşan, yada gülünç ve ahlaka aykırı görülen 192 yol ve sokak isminin değiştirilmesini oy birliğiyle onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantılarının 4. birleşiminde, sokak isimlerine FETÖ düzenlemesi yaptı. İstanbul genelindeki "Gülen" ve "Paralel" gibi kelimelerden oluşan veya anlamsız, gülünç, ahlaka mugayir bulunan 192 yol ve sokak ismideğiştirildi. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın konuyla çalışması neticesindebelirlenen sokak isimlerinin değiştirilmesine; AK Parti, CHP ve MHP’li meclis üyeleri hep birlikte olumlu oy kullandı.

GÜLEN CADDESİ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR OLDU

Kararla, Eyüp ilçesinin Akşemsettin ve Çırcır Mahalleri arasındaki ‘Gülen Caddesi’nin ismi, Şehit ‘ÖmerHalisdemir Caddesi’ olarak değiştirildi. Ayrıca 25 ayrı ‘Gülen’ isimli sokağa Şehit Polis Erdem Özçelik, Şehit İhsan Yıldız, Jandarma Er Ferit Demir, Diriliş, Gökırmak gibi anlamlı isimler verildi.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN ADI DA SİLİNDİ

Tuzla Postane Mahallesi’nde yer alan FETÖ sanığı eski futbolcu Hakan Şükür Sokağı’nın ismi ise, Şehit Halil Kantarcı olarak değiştirildi. Ayrıca; 4 ayrı ‘Paralel’ isimli sokağın ismi başka isimlerle değiştirilirken, FETÖ çağrışımı yaptığı belirtilen Zaman, Samanyolu, Sızıntı, Aksiyon, Cihan, Himmet, Hizmet, Dumanlı gibi sokak isimleri de gelen şikayetler üzerine değiştirildi.

Öte yandan; Yuvarlak, Torbacılar, Fak, Zenne, Topel, Bayırgülü, gibi ahlaka mugayir görülen isimler ile Kandil, Güvenkandili gibi terör örgütünü çağrıştıran sokak isimleri değişen isimler ile Harem, Aşkım, Kısrak, Belleten, Kadeh, Huylu, Pıtrak, Kekevi, Diker, Çerçi, Garzan, Eğrelti, Kısanta, Aranır, Albız, Çalkantı, Akışlı, Gazino, Mabeyn, Selam, Selamsız, Beliğ, Çuha, Şecaat, Çakalı, Koş, Delikoç isimleri ile rakam ve harften oluşan sokak isimleri de yer alıyor.

HÜRRİYET